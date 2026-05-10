Meeting de Mbour : Bassirou Diomaye Faye veut fédérer toutes les forces autour du Sénégal

XALIMANEWS: Attendu dans les prochaines heures à Nairobi, où il doit prendre part au sommet Africa Forward, le président de la République Bassirou Diomaye Faye n’a finalement pas pu effectuer le déplacement à Mbour pour assister au meeting de « sargal » organisé ce samedi par la coalition « Diomaye Président ».

Malgré cette absence, le chef de l’État s’est adressé aux militants et sympathisants à travers un message vidéo diffusé durant la rencontre. Dans son allocution, le président d’honneur de la coalition a rendu un vibrant hommage à Mbour, qu’il considère comme une terre marquante de son parcours personnel et académique.

« Mbour est une localité de vaillants travailleurs, de braves hommes et femmes valeureux », a déclaré Bassirou Diomaye Faye, rappelant qu’il y a effectué une bonne partie de son cursus scolaire avant d’obtenir son baccalauréat au lycée Demba Diop, puis de poursuivre ses études à Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Le président sénégalais a insisté sur les valeurs reçues durant son parcours éducatif, estimant qu’elles constituent le socle sur lequel doit reposer le développement du Sénégal. « Nous avons été éduqués et formés dans ces valeurs sur lesquelles nous comptons bâtir le développement de notre pays », a-t-il soutenu.

Poursuivant son message, Bassirou Diomaye Faye a plaidé pour une ouverture à toutes les compétences nationales, au-delà des clivages. « Nous ouvrons nos portes à tous les Sénégalais compétents et engagés à travailler pour le développement de notre chère nation », a affirmé le chef de l’État.

Reconnaissant l’ampleur des défis auxquels le pays est confronté, il a rappelé que leur résolution passe nécessairement par un engagement collectif. « L’histoire a montré que le Sénégal regorge de fils dignes et compétents capables de relever tous ces défis », a-t-il déclaré devant les militants réunis à Mbour.

Le président de la République a enfin salué cette démonstration de soutien populaire, affirmant que cette mobilisation l’encourage à poursuivre les réformes engagées dans le cadre de son projet pour le Sénégal