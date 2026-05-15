Réunion supposée chez Ousmane Sonko : Xalima parle d’une “fake news”

XALIMANEWS: Une information relayée depuis ce vendredi matin annonçait une réunion d’urgence convoquée par Ousmane Sonko à son domicile de la Cité Keur Gorgui. Selon cette rumeur, plusieurs responsables de Pastef, dont El Malick Ndiaye, Birame Souleye Diop, Yassine Fall, Daouda Ngom, Abass Fall et Ayib Daffé, étaient attendus pour une rencontre prévue à 18 heures dans un contexte politique jugé tendu.

Mais selon des informations rapportées par Xalima, cette annonce serait totalement fausse. Une source présentée comme très proche du leader de Pastef a contacté la rédaction pour démentir catégoriquement la tenue d’une quelconque réunion du bureau politique, que ce soit au domicile d’Ousmane Sonko ou ailleurs.

Le proche du leader de Pastef affirme ainsi qu’aucune convocation officielle n’a été lancée et dénonce la diffusion d’une fausse information sur les réseaux sociaux.