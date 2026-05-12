FONGIP : Ndèye Fatou Mbodj met en avant le rôle stratégique des garanties financières

XALIMANEWS: L’administratrice générale du Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP), Ndèye Fatou Mbodj, a affirmé lundi à Dakar que les mécanismes de garantie financière constituent bien plus qu’un simple outil bancaire. Selon elle, ils représentent un véritable moteur de croissance permettant aux entrepreneurs d’accéder plus facilement aux financements nécessaires au développement de leurs activités.

Prenant la parole lors d’une conférence organisée par Association professionnelle des institutions de garantie d’Afrique (APIGA), elle a expliqué que le FONGIP accompagne les PME, micro-entreprises et groupements économiques en partageant les risques avec les banques afin de faciliter l’octroi de crédits. Depuis sa création en 2013, l’institution dit avoir accordé 61,7 milliards FCFA de garanties et mobilisé plus de 107 milliards FCFA auprès des établissements financiers.

D’après Ndèye Fatou Mbodj, ces interventions ont permis de générer près de 147 milliards FCFA d’investissements et environ 132 000 emplois. Elle estime que ces résultats illustrent l’importance stratégique du FONGIP dans le renforcement du secteur privé sénégalais et dans la promotion d’un développement économique durable.