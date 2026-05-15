Accident à Bakel : un minicar se renverse à l’entrée de Gabou, 12 blessés dont 6 graves

XALIMANEWS: Un grave accident de la circulation s’est produit ce vendredi à hauteur du village de Gabou, dans le département de Bakel, à l’est du Sénégal. Selon les informations recueillies auprès du commandant de la 63e compagnie d’incendies et de secours, douze personnes ont été blessées dans le drame.

Parmi les victimes, six sont dans un état grave tandis que les six autres souffrent de blessures légères. L’accident implique un minicar assurant la liaison Kidira-Bakel, qui s’est renversé après un dérapage provoqué par l’éclatement d’un des pneus arrière du véhicule.

Le lieutenant Saliou Diawara a indiqué que toutes les victimes ont été évacuées vers le district sanitaire de Bakel pour une prise en charge médicale.