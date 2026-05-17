La Tabaski 2026 célébrée le 27 mai au Sénégal, selon la CMS/OCL

XALIMANEWS: La Coordination des Musulmans du Sénégal pour l’Observation du Croissant Lunaire (CMS/OCL) a annoncé que la fête de la Tabaski sera célébrée au Sénégal le mercredi 27 mai 2026.

Cette date a été arrêtée à l’issue des observations du croissant lunaire effectuées par l’organisation religieuse, conformément aux prescriptions islamiques liées au calendrier hégirien.

Comme chaque année, la célébration de l’Aïd el-Kébir constitue un moment de ferveur religieuse, de partage et de solidarité pour les musulmans du Sénégal et du monde entier.