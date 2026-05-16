“Le vrai problème, ce sont les frontières” : Tahirou Sarr charge l’État

XALIMANEWS: Le député Tahirou Sarr a vivement réagi au communiqué du gouverneur de Dakar interdisant l’occupation des autoponts, échangeurs et autres ouvrages publics de la capitale. Dans une déclaration rendue publique, le parlementaire qualifie cette mesure “d’insensée” et “totalement inopportune”, estimant qu’elle ne répond pas aux véritables priorités sécuritaires du pays.

Selon le président du parti Jël Liñu Moom – Les Nationalistes, les autorités se trompent de combat en s’attaquant aux conséquences visibles du désordre urbain plutôt qu’à ses causes profondes. Tahirou Sarr pointe notamment du doigt la gestion des frontières sénégalaises qu’il juge défaillante. Il affirme que de nombreux étrangers entreraient et s’installeraient au Sénégal sans contrôle d’identité rigoureux ni politique migratoire clairement définie.

Le député estime que cette situation contribuerait à accentuer la pression démographique et sécuritaire dans la région de Dakar. À ses yeux, il serait incohérent de vouloir interdire à certaines personnes de dormir sous des ouvrages publics alors que l’État, dit-il, ne maîtrise pas suffisamment les flux migratoires à l’entrée du territoire national.

Dans son communiqué, Tahirou Sarr insiste sur le fait que la souveraineté d’un pays commence par le contrôle de ses frontières. Il soutient également que la sécurité intérieure et le maintien durable de l’ordre public passent nécessairement par une politique migratoire plus stricte et mieux encadrée.

Le parlementaire appelle ainsi les autorités à renforcer le contrôle aux frontières, à mieux encadrer la présence des étrangers sur le territoire national et à s’attaquer, selon lui, aux véritables causes de l’insécurité et du désordre urbain au Sénégal.