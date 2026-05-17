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Le Président de la République à Louga et Guéoul pour des visites spirituelles et des condoléances

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XALIMANEWS: Le Président de la République a effectué, ce dimanche, une visite à Louga auprès du vénérable Thierno Mouhamadoul Bachir Tall, Khalife de la famille omarienne. Cette rencontre s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de spiritualité, de fraternité et d’attachement aux valeurs de paix, de cohésion sociale et d’unité nationale.

Au cours de cette visite, le Chef de l’État et le guide religieux ont échangé sur plusieurs questions liées à la stabilité du pays ainsi qu’au rôle fondamental des foyers religieux dans la préservation des valeurs de tolérance et de solidarité au Sénégal.

Le Président de la République s’est ensuite rendu à Guéoul afin de présenter ses condoléances à Cheikh Chaya Aïdara, suite au rappel à Dieu de Cheikh Makhfou Aïdara et de ses deux épouses, décédés dans le tragique accident survenu à Diama.

À cette occasion, le Chef de l’État a exprimé, au nom de la Nation, sa profonde compassion à la famille endeuillée ainsi qu’à l’ensemble de la communauté khadriya. Il a également salué l’immense héritage spirituel laissé par Mame Cheikh Saadbou, dont l’influence continue de rayonner au Sénégal et à travers l’Afrique de l’Ouest.

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