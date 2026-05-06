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Coupe du monde 2026 : cinq responsables de la FSF se voient refuser le visa américain

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XALIMANEWS: L’Ambassade des États-Unis a refusé le visa à cinq responsables de la Fédération sénégalaise de football (FSF), à quelques mois de la Coupe du monde 2026, selon L’Observateur.

Parmi les personnalités concernées figurent Amadou Kane, 4e vice-président de la FSF, Moussa Mbaye, président du Stade de Mbour, ainsi que Modou Fall, président de l’AS Pikine.

Aucune précision officielle n’a, pour l’heure, été donnée sur les motifs de ces refus de visa, qui interviennent dans un contexte de préparation active des instances sportives en vue du mondial.

Cette situation pourrait impacter certaines missions administratives et déplacements liés à l’organisation ou au suivi de la compétition.

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