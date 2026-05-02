Ibrahima Mbaye frappe fort : but dès la 6e minute contre Lorient

XALIMANEWS: Titulaire et décisif, Ibrahima Mbaye a frappé fort aujourd’hui. Aligné d’entrée avec le Paris Saint-Germain face au FC Lorient, la pépite sénégalaise a ouvert le score dès la 6e minute, mettant fin à une série de matchs passés sur le banc.

Un but précoce qui en dit long sur sa détermination et sa capacité à répondre présent lorsqu’on lui fait confiance. Dans un contexte où la concurrence est rude au PSG, Mbaye envoie un signal clair à son entraîneur, mais aussi au sélectionneur national à quelques jours d’échéances importantes.

À l’approche du match retour de Ligue des champions de l’UEFA face au Bayern Munich, cette performance pourrait peser dans les choix à venir. Le jeune attaquant sénégalais rappelle qu’il faudra compter sur lui, aussi bien en club qu’en sélection.

Un retour remarqué, au meilleur des moments.