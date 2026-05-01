Préparation Mondial 2026 : le Sénégal affronte l’Arabie saoudite en amical à San Antonio

XALIMANEWS: Dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du Monde 2026, le Sénégal disputera un match amical international face à l’Arabie saoudite.

La rencontre est prévue le 9 juin 2026 au Toyota Field, situé à San Antonio, soit quelques jours seulement avant le coup d’envoi de la compétition mondiale.

Ce match s’inscrit dans la phase finale de préparation des Lions, qui peaufinent leur dispositif tactique et leur condition physique en vue de ce rendez-vous planétaire. Face à une sélection saoudienne réputée pour sa discipline et son engagement, les hommes de Pape Thiaw auront l’occasion de se tester dans des conditions proches de celles du tournoi.

À l’approche du Mondial, cette confrontation constitue un véritable galop d’essai pour évaluer les automatismes du groupe et affiner les choix stratégiques.