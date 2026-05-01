Football

Préparation Mondial 2026 : le Sénégal affronte l’Arabie saoudite en amical à San Antonio

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du Monde 2026, le Sénégal disputera un match amical international face à l’Arabie saoudite.

La rencontre est prévue le 9 juin 2026 au Toyota Field, situé à San Antonio, soit quelques jours seulement avant le coup d’envoi de la compétition mondiale.

Ce match s’inscrit dans la phase finale de préparation des Lions, qui peaufinent leur dispositif tactique et leur condition physique en vue de ce rendez-vous planétaire. Face à une sélection saoudienne réputée pour sa discipline et son engagement, les hommes de Pape Thiaw auront l’occasion de se tester dans des conditions proches de celles du tournoi.

À l’approche du Mondial, cette confrontation constitue un véritable galop d’essai pour évaluer les automatismes du groupe et affiner les choix stratégiques.

DEPECHES

Ismaïla Sarr choque d’entrée : but express dès la 1ère minute
Sénégal : explosion de finales pour les Lions, Mané, Dia, Jackson et Mendy au sommet
FSF déménagement : la Fédération s’installe dans un immeuble de 12 étages de Sadio Mané
Succès des clubs “Visit Rwanda” en UEFA Champions League : Paul Kagame applaudit Arsenal, le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid
Share This Article
Previous Article Diffamation présumée : Mary Teuw Niane porte plainte contre Thierno Lo
Next Article Bassirou Diomaye Faye face à la presse nationale ce samedi
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Football

Nice – Le Havre (1-1) : duel au sommet entre deux gardiens sénégalais en grande forme

Football

À 18 ans, Bara Sapoko Ndiaye fait ses débuts avec le Bayern et impressionne déjà

Football

Coupe du monde 2026 : aucun arbitre sénégalais sélectionné, 7 Africains retenus

Football

Football Angola : Aliou Cissé nommé entraîneur des Palancas Negras

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Préparation Mondial 2026 : le Sénégal affronte l’Arabie saoudite en amical à San Antonio

Football

Ismaïla Sarr choque d’entrée : but express dès la 1ère minute

Football

Sénégal : explosion de finales pour les Lions, Mané, Dia, Jackson et Mendy au sommet

Lutte

Lutte sénégalaise : Liss Ndiago songe à arrêter après sa défaite face à Diop 2

Football

FSF déménagement : la Fédération s’installe dans un immeuble de 12 étages de Sadio Mané