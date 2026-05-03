5 défaites en 10 matchs : Beye face à une statistique inquiétante à l’OM

XALIMANEWS: Le début de saison d’Habib Beye sur le banc de l’Olympique de Marseille continue de virer au cauchemar. Hier, les Marseillais ont été sèchement battus 3-0 par le FC Nantes, une défaite qui vient encore alourdir un bilan déjà très préoccupant.

Cette nouvelle contre-performance confirme les difficultés actuelles du club phocéen, incapable de trouver de la stabilité dans le jeu comme dans les résultats. Face à Nantes, l’OM a semblé dépassé dans plusieurs compartiments du match, notamment défensivement, où les erreurs ont coûté très cher.

Avec désormais 5 défaites en 10 matchs, Habib Beye enregistre un départ particulièrement difficile. Ce chiffre le place dans une dynamique négative rarement observée à Marseille depuis plus de vingt ans, ce qui accentue déjà la pression autour de lui.

Au-delà du score, c’est la manière qui inquiète les supporters et observateurs. L’équipe manque de repères, de solidité et peine à réagir lorsque le match lui échappe, comme ce fut encore le cas face à Nantes.

Dans un club aussi exigeant que l’OM, cette série de résultats commence à susciter de sérieuses interrogations sur la capacité du groupe à inverser rapidement la tendance.