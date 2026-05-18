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Ligue 1 : Teungueth FC prend les commandes du championnat à deux journées de la fin

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XALIMANEWS: Teungueth FC s’est emparé de la première place de la Ligue 1 sénégalaise après sa victoire (2-0) contre Stade de Mbour, ce dimanche, lors de la 28e journée du championnat.

Grâce à ce succès, le club rufisquois totalise désormais 50 points et prend une sérieuse option dans la course au titre, à seulement deux journées de la fin de la saison. TFC profite surtout du faux pas de AJEL de Rufisque, battu (2-1) par US Gorée après plusieurs journées passées en tête du classement.

Avec cette défaite, AJEL recule à la deuxième place avec 48 points, tandis que l’US Gorée consolide sa troisième position avec 46 unités.

Derrière le trio de tête, Génération Foot poursuit sa belle dynamique. Les académiciens ont signé une quatrième victoire consécutive en dominant HLM de Dakar sur le score de 1-0. Ils occupent désormais la quatrième place avec 45 points.

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De son côté, Wallydaan FC a réalisé une belle opération en allant s’imposer (3-2) sur la pelouse de Guédiawaye FC.

Même dynamique positive pour Casa Sports, qui a enchaîné un deuxième succès d’affilée en battant AS Pikine (1-0). Le ASC Jaraaf a également retrouvé le chemin de la victoire avec une démonstration (3-0) face à Dakar Sacré-Cœur.

En bas du tableau, la lutte pour le maintien reste très serrée entre Guédiawaye FC, Linguère de Saint-Louis, SONACOS et ASC Cambérène.

Résultats de la 28e journée :
• US Gorée – AJEL : 2-1
• Teungueth FC – Stade de Mbour : 2-0
• Casa Sports – AS Pikine : 1-0
• ASC Cambérène – SONACOS : 1-1
• Jaraaf – Dakar Sacré-Cœur : 3-0
• HLM – Génération Foot : 0-1
• Guédiawaye FC – Wallydaan : 2-3
• Linguère – US Ouakam : 1-1

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