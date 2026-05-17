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Lutte CEDEAO Gambie 2026 : le Sénégal sacré champion !

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XALIMANEWS: Le Sénégal a brillamment remporté le Tournoi de lutte de la CEDEAO Gambie 2026 en s’imposant face au Nigeria en finale de la compétition par équipe.

Sur le plan individuel également, le Sénégal domine le tournoi avec un total de cinq médailles, dont trois en or, confirmant ainsi la suprématie des lutteurs sénégalais dans cette compétition sous-régionale.

Félicitations à Ngagne Sène, Siny Sembene et Mbaye Diop, sacrés champions dans leurs différentes catégories après des prestations de très haut niveau.

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