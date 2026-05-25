Ahmadou Al Aminou Lô, un économiste chevronné à la tête du gouvernement

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé ce lundi soir l’économiste Ahmadou Al Aminou Lô au poste de Premier ministre du Sénégal. Cette nomination marque l’ouverture d’une nouvelle étape politique après le départ de Ousmane Sonko, démis de ses fonctions vendredi dernier après plus de deux années passées à la tête du gouvernement.

Discret mais influent dans les cercles du pouvoir, Ahmadou Al Aminou Lô s’est imposé ces dernières années comme l’un des principaux artisans de la stratégie économique et institutionnelle du nouveau régime. Économiste de formation, ancien enfant de troupe et haut fonctionnaire chevronné, il possède un parcours mêlant rigueur administrative, expertise financière et expérience de l’État.

Avant sa nomination à la Primature, il occupait les fonctions de ministre d’État auprès du président de la République, chargé du suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050, considéré comme la colonne vertébrale du projet de refondation porté par les nouvelles autorités. À ce poste stratégique, il supervisait les réformes prioritaires de l’État ainsi que les orientations liées au redressement économique et à la souveraineté nationale.

Ahmadou Al Aminou Lô a également occupé le poste de Secrétaire général du gouvernement, où il était chargé de la coordination administrative de l’action gouvernementale. Son profil de technocrate méthodique lui a permis de gagner progressivement la confiance du chef de l’État et des principaux responsables du pouvoir.

Ancien directeur national de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) entre 2018 et 2023, il dispose aussi d’une solide expérience dans les domaines monétaire, financier et budgétaire. Cette expertise pourrait jouer un rôle déterminant dans un contexte marqué par des tensions économiques, des revendications sociales et les défis liés à la transformation structurelle du pays.

Avec cette nomination, le président Bassirou Diomaye Faye mise sur un profil technique et expérimenté pour poursuivre les réformes engagées et conduire l’action gouvernementale dans une période jugée décisive pour l’avenir du Sénégal.

PIDvito