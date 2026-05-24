Démission d’El Malick Ndiaye : le président de l’Assemblée nationale quitte ses fonctions

XALIMANEWS: Coup de tonnerre sur la scène politique sénégalaise. El Malick Ndiaye a annoncé sa démission de ses fonctions de président de l’Assemblée nationale du Sénégal à travers une déclaration adressée à ses « chers compatriotes ».

Dans un message empreint de gravité et de solennité, l’ancien président de l’institution parlementaire affirme avoir pris cette décision « après une profonde réflexion », évoquant un choix personnel guidé par « le sens de l’État », « la responsabilité publique » et « l’intérêt supérieur de la Nation ».

Au cours de sa déclaration, El Malick Ndiaye est revenu sur son passage à la tête de l’Assemblée nationale, soulignant les efforts engagés avec les députés et l’administration parlementaire pour renforcer l’institution, moderniser son fonctionnement et promouvoir les principes de transparence et de contrôle parlementaire.

L’ancien président de l’Assemblée nationale a également rendu grâce à Dieu pour « l’immense honneur » d’avoir servi le Sénégal à l’une des plus hautes fonctions de la République. Il a exprimé sa reconnaissance envers les députés de la majorité et de l’opposition, les membres du Bureau de l’Assemblée nationale, son cabinet ainsi que l’administration parlementaire.

Dans son message, El Malick Ndiaye a aussi adressé des remerciements appuyés aux militants et responsables du parti PASTEF, formation politique sur la liste de laquelle il avait été investi lors des élections législatives.

Insistant sur la nécessité de préserver la stabilité des institutions, la paix civile et la cohésion nationale, il a rappelé que le dialogue républicain et l’intérêt supérieur du Sénégal doivent rester « notre boussole commune ».

Malgré son départ du perchoir, El Malick Ndiaye assure qu’il poursuivra son engagement au service de la démocratie, de la République et du peuple sénégalais.

« Dans les responsabilités publiques comme dans les épreuves de la vie nationale, il est des moments où l’intérêt du pays commande de privilégier la hauteur, le discernement et le sens du devoir », a-t-il déclaré pour justifier cette décision qu’il présente comme un acte guidé exclusivement par l’intérêt national.