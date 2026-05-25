Retour d’Ousmane Sonko à l’Assemblée : ce que dit réellement le droit sur la démission et la suspension, Me Demba Ciré Bathily, avocat à la Cour

XALIMANEWS: Depuis l’annonce de la fin des fonctions de Premier ministre de Ousmane Sonko le 22 mai, un débat juridique et politique agite l’opinion publique : peut-il reprendre automatiquement son siège de député à la 15ᵉ législature, ou a-t-il définitivement renoncé à son mandat en décembre 2024 ?

Dans une analyse juridique, Me Demba Ciré Bathily estime que la controverse repose avant tout sur une confusion entre deux notions fondamentales du droit parlementaire : la démission et la suspension.

Une règle constitutionnelle claire mais souvent mal interprétée

Selon l’article 56 de la Constitution sénégalaise, les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec un mandat parlementaire. Toutefois, cette incompatibilité ne met pas fin au mandat de député : elle en suspend simplement l’exercice pendant la durée des fonctions ministérielles.

Autrement dit, le député ne perd pas son mandat. Celui-ci est simplement mis en sommeil, le temps de ses responsabilités gouvernementales.

Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale précise ce mécanisme : le député nommé ministre est remplacé provisoirement par son suppléant, et retrouve automatiquement son siège à la fin de ses fonctions, après constat du Bureau de l’Assemblée nationale.

Ce mécanisme est, selon l’analyse juridique, une pratique constante dans les systèmes parlementaires de tradition romano-germanique, notamment au Sénégal.

Démission et suspension : deux notions juridiques radicalement différentes

Pour Me Demba Ciré Bathily, toute la controverse repose sur une confusion juridique majeure.

La démission est un acte définitif : le député renonce à son mandat, son siège devient vacant et ne peut être récupéré que par une nouvelle élection.

La suspension, en revanche, est temporaire : le mandat existe toujours, mais son exercice est interrompu pour une cause précise. Une fois cette cause disparue, le mandat reprend automatiquement ses effets.

Assimiler les deux, selon l’analyse, revient à confondre une absence temporaire avec une renonciation définitive.

Ce qui s’est réellement passé en décembre 2024

Le cœur du débat remonte à l’installation de la 15ᵉ législature. À cette occasion, Ousmane Sonko aurait déclaré publiquement avoir « déposé une lettre de démission », une affirmation largement reprise dans l’espace public.

Mais juridiquement, rappelle l’analyse, une déclaration médiatique ne constitue pas un acte valable de démission. Seul un écrit formel adressé au Président de l’Assemblée nationale et enregistré par les services compétents peut produire un effet juridique.

Or, selon cette lecture, l’acte effectivement déposé était une demande de suspension du mandat parlementaire, et non une démission.

En droit, souligne l’auteur, c’est l’acte écrit qui prime sur toute déclaration publique : “scripta manent”.

Les conséquences juridiques de la suspension

Si le mandat n’a été que suspendu, sa reprise est automatique dès la fin de la cause de suspension, en l’occurrence la fonction de Premier ministre.

Ainsi, à partir du 22 mai 2026, le Bureau de l’Assemblée nationale est juridiquement tenu de constater la réintégration du député. Il s’agit d’une compétence dite liée : l’administration ne décide pas, elle constate.

Le suppléant, qui occupait le siège durant la suspension, perd donc automatiquement son mandat à la même date, celui-ci étant par nature temporaire.

La loi organique de 2025 sans effet rétroactif

Certains acteurs invoquent la loi organique du 27 juin 2025 pour remettre en cause ce mécanisme. Mais l’analyse juridique rappelle un principe fondamental : la non-rétroactivité des lois.

Une loi nouvelle ne peut s’appliquer à une situation juridiquement constituée avant son entrée en vigueur. La situation de décembre 2024 reste donc régie par le droit en vigueur à cette date.

Une conclusion juridique tranchée

Pour Me Demba Ciré Bathily, la situation ne relève pas d’un débat politique mais d’une application stricte du droit parlementaire.

Le mandat de Ousmane Sonko n’aurait donc pas été perdu, mais simplement suspendu. Sa réactivation serait automatique dès la fin de ses fonctions gouvernementales.

Le rôle du Bureau de l’Assemblée nationale, dans ce cadre, serait uniquement de constater une situation juridique déjà acquise, et non d’en décider.

Au-delà des tensions politiques, cette lecture met en avant un principe central : la primauté des textes et des procédures sur les interprétations politiques.

C’est, selon l’auteur, une condition essentielle de l’État de droit.