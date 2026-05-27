Ce qu’il faut savoir sur l’arrestation de Azoura

XALIMANEWS: Azoura Fall a une nouvelle fois été interpellé. Le militant de PASTEF a été arrêté dans une station-service située au poste de Médine, alors qu’il faisait le plein de carburant avant de rejoindre le Saloum pour la fête de Tabaski.

Selon les informations recueillies, il a été appréhendé sur les lieux par des agents en civil, puis conduit dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité (DSC), où il est actuellement entendu par les enquêteurs. Une mesure de garde à vue pourrait être décidée à l’issue de son audition.