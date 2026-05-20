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Rebeuss : « Mara milliardaire » tente une spectaculaire évasion lors d’une extraction médicale à Dakar

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XALIMANEWS: Détenu à la Maison d’arrêt et de correction de Maison d’arrêt de Rebeuss, le marabout Serigne A. Faye, plus connu sous le surnom de « Mara milliardaire », a tenté de s’évader lors d’une extraction médicale au centre hospitalier Abass Ndao de Dakar. Il a finalement été rattrapé après une course-poursuite menée par les agents pénitentiaires.

Selon les informations rapportées par L’Observateur, les faits se sont produits jeudi dernier. Le détenu aurait demandé à se rendre aux toilettes avant de profiter d’un moment d’inattention pour s’échapper par une fenêtre de l’établissement hospitalier.

Son absence a rapidement été constatée, déclenchant une vaste poursuite dans les ruelles du quartier de la Gueule-Tapée. Après plusieurs minutes de cavale, il a été intercepté et maîtrisé par les agents chargés de sa surveillance.

Après cette tentative d’évasion avortée, le mis en cause a été reconduit en prison. Une nouvelle procédure judiciaire pour tentative d’évasion vient désormais s’ajouter à son dossier déjà lourd devant le juge d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye.

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Serigne A. Faye avait été arrêté à la suite d’une enquête menée par la Division des investigations criminelles sous la supervision du procureur Saliou Dicko. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, notamment association de malfaiteurs, actes contre-nature, pédophilie, viols répétés sur mineur, transmission volontaire du VIH, rébellion, mise en danger de la vie d’un policier et blanchiment de capitaux.

L’enquête porte sur un présumé réseau de prostitution impliquant un mineur âgé de 16 ans. Avant son arrestation, le suspect aurait tenté de quitter le pays en se réfugiant en Gambie. Il avait finalement été localisé grâce à une collaboration entre Interpol et la DIC, avant d’être rapatrié à Dakar puis placé sous mandat de dépôt.

D’après les enquêteurs, « Mara milliardaire » avait également tenté d’échapper aux forces de l’ordre en simulant un malaise de sa mère au moment où les policiers se présentaient à son domicile situé aux Almadies. Dans sa fuite, il aurait même foncé avec son véhicule sur un agent de police, qui a évité de peu d’être percuté.

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