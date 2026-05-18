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Affaire Ndiaga Seck : des messages privés datant d’octobre 2013 au cœur de l’enquête

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XALIMANEWS: De nouveaux éléments ont émergé dans l’affaire impliquant Ndiaga Seck, actuellement au cœur d’une enquête menée par les services du commissariat de Linguère. Selon des informations relayées par le journal Libération, les auditions ont permis de mettre au jour des échanges jugés compromettants entre Ndiaga Seck et Ahmadou Lamine Dia.

Les enquêteurs auraient notamment exploité plusieurs messages privés datant d’octobre 2013. Parmi les contenus évoqués figureraient des échanges à caractère intime, considérés comme des éléments importants dans le dossier. Confronté à ces messages, Ndiaga Seck aurait reconnu en être l’auteur, tout en niant avoir entretenu des relations sexuelles avec Ahmadou Lamine Dia.

De son côté, Ahmadou Lamine Dia aurait maintenu devant les enquêteurs l’existence d’une relation intime et amoureuse entre les deux hommes, selon les mêmes sources.

Au cours de son audition, Ndiaga Seck aurait également expliqué être régulièrement contacté par téléphone par des hommes depuis la médiatisation de l’affaire. Il affirme qu’il chercherait à les « sensibiliser » avant de bloquer leurs numéros après certaines dénonciations le visant.

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Les enquêteurs auraient par ailleurs procédé à une première exploitation du téléphone portable de Ndiaga Seck, tandis qu’une analyse plus approfondie de l’appareil serait en cours.

Concernant les soupçons de transmission volontaire du VIH évoqués au début de l’enquête, cette piste aurait finalement été écartée après des tests jugés négatifs.

Toujours selon Libération, au moins 17 autres personnes feraient actuellement l’objet d’avis de recherche ou d’arrestation dans le cadre de cette affaire.

Ndiaga Seck devrait être présenté au juge dans les prochaines heures pour la suite de la procédure judiciaire

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