Grand Yoff: Il faisait consommer du chanvre à un mineur de 10 ans avant de l’abuser

XALIMANEWs: Le commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a interpellé, le 18 mai 2026, un individu poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui, administration de substances nuisibles, corruption de mineur et actes contre-nature, à la suite d’une plainte déposée par la mère d’un enfant âgé de 10 ans.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime présentait depuis plusieurs mois des troubles du comportement et effectuait régulièrement des fugues. Questionné par ses parents, l’enfant aurait expliqué avoir fait la connaissance du suspect près du terrain de la Zone de Captage.

D’après ses déclarations, l’homme l’emmenait fréquemment à son domicile ou au Centre Talibou Dabo, où il lui faisait consommer du chanvre indien avant de commettre des abus sur lui, en échange de petites sommes d’argent ou de nourriture.

Une réquisition médicale effectuée à l’Hôpital Général Idrissa Pouye a permis d’obtenir un rapport médico-légal faisant état de traces de violences récentes compatibles avec une pénétration.

Le 18 mai 2026, après une nouvelle disparition du mineur, ce dernier a conduit ses parents ainsi que les éléments de la Brigade de recherches jusqu’au domicile du suspect, qui a été identifié puis interpellé.

Même s’il conteste les faits qui lui sont reprochés, les enquêteurs indiquent que plusieurs éléments matériels et vérifications ont renforcé les déclarations de la victime. Le suspect a été placé en garde à vue et l’enquête suit son cours.