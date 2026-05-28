Tabaski 2026: Ousmane Sonko prend part a la priere de l’aid a Masalik Al Jinan

Le président de l’Assemblée nationale, M. Ousmane Sonko, a accompli la prière de la Tabaski ce samedi à la grande mosquée Masalik al Jinan, en compagnie de l’imam Serigne Moustapha Mbacké Abdou Khadre.

Dans une ambiance de ferveur religieuse et de communion spirituelle, plusieurs fidèles ont également répondu présents pour célébrer cette fête bénie du sacrifice, symbole de paix, de partage et de solidarité au sein de la communauté musulmane.

Cette présence du président de l’Assemblée nationale à Masalik al Jinan illustre une nouvelle fois son attachement aux valeurs religieuses, sociales et culturelles du Sénégal.