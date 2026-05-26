Vers une nouvelle étape politique pour Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale

XALIMANEWS: La probable installation de Ousmane Sonko à la présidence de l’Assemblée nationale apparaît désormais comme une séquence politique minutieusement préparée. Cette perspective s’est davantage précisée après la démission de Malick Ndiaye de son poste de président de l’institution parlementaire, au lendemain du limogeage de son mentor.

Dans le même sillage, les députés sont convoqués ce mardi pour une séance dont l’ordre du jour semble ne plus faire de doute. Après avoir officiellement exprimé sa volonté de réintégrer l’Assemblée nationale, une demande validée par le Bureau parlementaire, Ousmane Sonko devrait, sauf retournement de situation, être porté à la tête de l’hémicycle ce mardi