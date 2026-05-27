Les Lions quittent Dakar en début de soirée pour les États-Unis

L’équipe nationale du Sénégal de football quitte Dakar mercredi en début de soirée pour les États-Unis où elle prendra part la Coupe du monde qui démarre à partir du 11 juin prochain, a appris l’APS d’une source proche de l’encadrement technique.‎

Les Lions vont s’envoler pour Charlotte, ville du sud des Etats-Unis où ils vont poursuivre leur préparation pour la Coupe du monde 2026, qui se poursuivra jusqu’au 19 juillet prochain.

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Les Lions ont effectué mercredi matin leur dernière séance d’entraînement à Diamniadio, en salle, avec les préparateurs physiques.

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Le capitaine des Lions ‎Kalidou Koulibaly et ses partenaires avaient reçu le drapeau national des mains du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, lors d’une cérémonie solennelle tenue la veille au palais de la République.

‎Les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal ont ensuite organisé un “dîner de convivialité” au Stade Maître Abdoulaye Wade, mardi soir, afin de “renforcer l’esprit” de groupe avant le Mondial, rapporte la Fédération sénégalaise de football (FSF).

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‎”À l’initiative des joueurs et du sélectionneur, un dîner de convivialité s’est tenu au stade Stade Abdoulaye Wade afin de renforcer l’esprit de groupe avant le départ de l’équipe prévu ce mercredi”, peut-on lire sur les plateformes digitales de l’instance dirigeante du football sénégalais.

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‎‎En plus des joueurs, les membres des staffs technique et administratif ont pris part à ce dîner au Stade Maître Abdoulaye Wade, à Diamniadio, la nouvelle ville située à une trentaine de kilomètres de Dakar.

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‎Après le début de rassemblement, lundi, en présence de seulement huit joueurs, la Tanière affiche un peu plus complet.

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‎A part Ibrahima Mbaye, Ismaila Sarr, Yevhan Diouf et Antoine Mendy, retenus en club pour des finales ou des matchs de barrages, la plupart des joueurs sont présents. Ousmane Ba, le gardien de Metz (élite française) est aussi présent dans le groupe. Il a reçu ce mercredi son visa pour les États-Unis.

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‎Le milieu de terrain d’Everton (élite anglaise), Idrissa Gana Guèye, n’a pas encore rejoint la Tanière.

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‎‎Mardi, certains joueurs comme Sadio Mané, Pape Guèye, Assane Diao, Pape Matar Sarr, Oumane Ba s’étaient rendus au consulat de l’ambassade des Etats-Unis pour déposer leur demande de visa.

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‎Sadio Mané et ses partenaires vont livrer leur premier match amical face aux Etats-Unis à Charlotte, où les Lions resteront jusqu’au 7 juin prochain avant de se rallier San Antonio, une ville du Texas. Ils y affronteront l’Arabie Saoudite dans un match amical préparatoire.

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‎Les champions d’Afrique en titre vont ensuite rejoindre leur camp de base dans l’Etat du New Jersey, au nord des Etats-Unis, le 11 juin.

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‎Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l’Irak.

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‎Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin, au Stade de New York, avant de défier la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey.

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‎Les protégés de Pape Thiaw vont boucler la phase de poules en rencontrant l’Irak, le 26 juin, au stade de Toronto.

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‎La Coupe du monde se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis d’Amérique et au Mexique.

aps.sn