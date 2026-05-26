Actualites

Parcelles Assainies: un homme marié et père de deux enfants interpellé après avoir reconnu une relation avec un prostitué masculin

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) a annoncé l’interpellation de trois individus poursuivis pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH et actes contre nature.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux premiers suspects ont reconnu lors de leurs auditions entretenir des relations homosexuelles et fréquenter régulièrement certains lieux pour y avoir des rapports sexuels.

Le principal mis en cause a déclaré exercer la prostitution masculine, affirmant proposer des prestations sexuelles tarifées entre 3 000 et 20 000 FCFA. Il a indiqué que sa clientèle était exclusivement composée d’hommes, parmi lesquels figure le deuxième suspect.

Ce dernier, marié et père de deux enfants, a confirmé entretenir une relation avec le premier individu, évoquant même un projet d’union avec lui.

DEPECHES

Gouvernement : Ahmadou Al Aminou Lô promet un “changement de méthode”
Le nouveau Premier ministre du Sénégal connu: Diomaye passe à l’offensive
Primature : l’annonce du successeur de Sonko attendue ce soir
Débat juridique : Le juriste Al Ousseynou Sy corrige une erreur de référence constitutionnelle

Dans le cadre de l’enquête, les deux hommes ont été conduits à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy « Dabakh » pour des examens médicaux. Les résultats des tests sérologiques ont révélé que le deuxième suspect est porteur du VIH, tandis que le premier a été déclaré séronégatif.

Les investigations menées par les enquêteurs de l’Unité 15 des Parcelles Assainies ont ensuite conduit à l’interpellation d’un troisième individu, présenté comme un partenaire du suspect séropositif.

Polygame et père de quatre enfants, ce dernier a reconnu avoir eu à deux reprises des relations sexuelles avec le deuxième mis en cause, sur la terrasse de son domicile, selon les déclarations recueillies par les enquêteurs.

Le troisième suspect a été conduit à l’hôpital Dalal Jamm pour subir des tests sérologiques. L’enquête se poursuit afin d’établir toutes les responsabilités dans cette affaire.

Share This Article
Previous Article Retour de Ousmane Sonko à l’Assemblée : Takku Wallu demande la saisine du Conseil constitutionnelle
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Face cachée de l’immigration au Canada, du rêve au cauchemar”il faut se préparer mentalement” H. Keita

By
Xalima
LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Retour d’Ousmane Sonko à l’Assemblée : ce que dit réellement le droit sur la démission et la suspension, Me Demba Ciré Bathily, avocat à la Cour

Actualites

Vœux du Président Diomaye Faye à la communauté chrétienne pour la Pentecôte et le pèlerinage de Popenguine

Actualites

Keur Massar Nord : le projet de 185 millions FCFA de You Immo redonne espoir aux populations

Actualites

Crise institutionnelle au sommet de l’État : le Sénégal sans Premier ministre, gouvernement dissous et Assemblée nationale sans président

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

De la prison à l’honneur : les supporters sénégalais accueillis en héros à Dakar

Football Opinions

Les Lioncelles du Sénégal confirment leur montée en puissance (Par Saloum Saloum Bi)

A la Une Football

Le roi du Maroc gracie les supporters sénégalais eemprisonnés depuis la finale de la CAN 2025

Football

Sénégal – Mauvaise nouvelle : Ilay Camara sort sur blessure avec Anderlecht après sa sélection

Les lions

Coupe du monde 2026 : Pape Thiaw dévoile la liste officielle des Lions du Sénégal