Parcelles Assainies: un homme marié et père de deux enfants interpellé après avoir reconnu une relation avec un prostitué masculin

XALIMANEWS: Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) a annoncé l’interpellation de trois individus poursuivis pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH et actes contre nature.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux premiers suspects ont reconnu lors de leurs auditions entretenir des relations homosexuelles et fréquenter régulièrement certains lieux pour y avoir des rapports sexuels.

Le principal mis en cause a déclaré exercer la prostitution masculine, affirmant proposer des prestations sexuelles tarifées entre 3 000 et 20 000 FCFA. Il a indiqué que sa clientèle était exclusivement composée d’hommes, parmi lesquels figure le deuxième suspect.

Ce dernier, marié et père de deux enfants, a confirmé entretenir une relation avec le premier individu, évoquant même un projet d’union avec lui.

Dans le cadre de l’enquête, les deux hommes ont été conduits à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy « Dabakh » pour des examens médicaux. Les résultats des tests sérologiques ont révélé que le deuxième suspect est porteur du VIH, tandis que le premier a été déclaré séronégatif.

Les investigations menées par les enquêteurs de l’Unité 15 des Parcelles Assainies ont ensuite conduit à l’interpellation d’un troisième individu, présenté comme un partenaire du suspect séropositif.

Polygame et père de quatre enfants, ce dernier a reconnu avoir eu à deux reprises des relations sexuelles avec le deuxième mis en cause, sur la terrasse de son domicile, selon les déclarations recueillies par les enquêteurs.

Le troisième suspect a été conduit à l’hôpital Dalal Jamm pour subir des tests sérologiques. L’enquête se poursuit afin d’établir toutes les responsabilités dans cette affaire.