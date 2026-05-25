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Gouvernement : Ahmadou Al Aminou Lô promet un “changement de méthode”

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XALIMANEWS: Le nouveau Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô, a défini les grandes lignes de son action gouvernementale, marquée par un discours axé sur la continuité, la responsabilité et l’efficacité.

Se présentant comme un homme de devoir, il affirme aborder ses nouvelles fonctions « avec humilité et détermination », qu’il considère comme un « sacerdoce ». Il dit vouloir inscrire son action dans la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050, orientée vers un pays « souverain, juste et solidaire ».

Jusqu’ici ministre d’État auprès de la Présidence, chargé du suivi et de l’évaluation de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, il entend capitaliser sur les acquis des précédentes équipes gouvernementales. Il s’appuiera notamment sur l’Agenda national de transformation, le Programme de redressement économique et social (PRES) ainsi que la Stratégie nationale de développement quinquennal.

Le chef du gouvernement a salué le travail accompli sous la coordination de ses prédécesseurs et sous l’impulsion du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, estimant que le pays part désormais d’une « base solide » pour poursuivre ses réformes.

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Il a toutefois insisté sur l’urgence de la situation économique, évoquant la fragilité des finances publiques et les répercussions des tensions internationales, notamment au Moyen-Orient, sur l’économie nationale.

Dans son intervention, il a également souligné la nécessité de répondre aux difficultés quotidiennes des citoyens et de renforcer la gouvernance autour des principes de « Jub, Jubel, Jubanti », qu’il présente comme des repères de droiture et d’exemplarité dans la gestion de l’État.

Pour le Premier ministre, il ne s’agit pas d’un changement de cap mais d’un « changement de méthode », destiné à renforcer la cohérence de l’action publique tout en restant fidèle aux engagements du projet porté par la coalition « Diomaye Président » et adossé au parti au pouvoir, PASTEF.

Il a enfin réaffirmé l’ambition de souveraineté économique, politique et culturelle du Sénégal, tout en appelant à un devoir de mémoire envers les acteurs des différentes alternances démocratiques, notamment celle de 2024.

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