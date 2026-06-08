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Dakar Arena : Sonko recadre ses militants et lance un appel fort à la jeunesse

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XALIMANEWS: Face à une assistance acquise à sa cause, le leader de PASTEF a estimé que plusieurs controverses ayant marqué l’actualité ces derniers mois auraient été exploitées dans le but de l’éloigner de son principal soutien politique : la jeunesse.

Selon lui, certaines décisions administratives ou situations sociales ont systématiquement été utilisées pour tenter de lui attribuer une responsabilité politique. Ousmane Sonko considère que ces campagnes visent avant tout à affaiblir le lien de confiance construit au fil des années avec les jeunes Sénégalais.

Vers une nouvelle image du parti au pouvoir

Au-delà de la critique de ses opposants, le chef des Patriotes a surtout insisté sur la nécessité de transformer les pratiques militantes. Il a appelé les responsables et sympathisants de PASTEF à faire preuve de davantage de retenue dans le débat public.

Le leader politique a plaidé pour des relations plus respectueuses avec les autorités religieuses, les chefs coutumiers, les acteurs communautaires et l’ensemble des composantes de la société sénégalaise. Dans cette dynamique, il a demandé à ses militants de tourner définitivement la page des invectives, des attaques personnelles et des polémiques qui alimentent régulièrement les réseaux sociaux.

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Un appel à une jeunesse responsable et citoyenne

S’adressant particulièrement aux jeunes, Ousmane Sonko a insisté sur l’importance de la responsabilité citoyenne dans un contexte politique souvent marqué par la tension et la confrontation.

Il a invité ses partisans à privilégier le débat d’idées plutôt que les affrontements verbaux, tout en les mettant en garde contre les provocations susceptibles de les exposer à des poursuites judiciaires. Selon lui, la maturité politique et la discipline constituent désormais des priorités pour accompagner les ambitions de son mouvement.

PASTEF vise une implantation nationale renforcée

Profitant de cette rencontre, le président de PASTEF a également fixé de nouveaux objectifs organisationnels à son parti. Il a exhorté les militants à intensifier les campagnes d’adhésion, à renforcer les structures de base et à multiplier les initiatives de proximité dans toutes les régions du Sénégal.

L’objectif affiché est d’élargir considérablement la base militante du parti et de consolider son implantation territoriale à travers un maillage plus dense de cellules locales.

Parallèlement, il a encouragé les sympathisants à s’inscrire massivement sur les listes électorales afin de préparer les prochaines échéances politiques.

Une confiance intacte malgré les départs

Évoquant les départs enregistrés au sein de sa formation ces derniers mois, Ousmane Sonko a minimisé leur impact sur la dynamique du parti. Selon lui, PASTEF continue de bénéficier d’un large soutien populaire et conserve une forte capacité de mobilisation à l’échelle nationale.

Porté par les succès électoraux engrangés ces dernières années, le leader des Patriotes s’est montré confiant quant à l’avenir de son mouvement, réaffirmant sa volonté de jouer un rôle central dans la transformation politique et institutionnelle du Sénégal.

Ce discours marque ainsi une nouvelle étape dans la stratégie de PASTEF, entre consolidation interne, encadrement militant et préparation des futurs rendez-vous électoraux

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