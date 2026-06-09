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Bakel inaugure la saison des pluies avec des précipitations records dans plusieurs localités

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XALIMANEWS: Le département de Bakel a enregistré ses premières pluies de la saison dans la nuit de lundi à mardi, marquant ainsi le démarrage effectif de l’hivernage dans cette partie orientale du Sénégal.

Selon les données communiquées par Nouhan Ndiaye, plusieurs localités ont reçu d’importantes quantités de pluie, certaines dépassant même les 50 millimètres.

Les relevés font état de 27,7 mm à Bakel, 75 mm à Bêlé, 10,2 mm à Kéniéba, 77 mm à Kidira et 21 mm à Ballou. D’autres zones ont également enregistré des précipitations, notamment 5,4 mm à Sinthiou Fissa, 10,5 mm à Moudéry et 11,5 mm à Gabou.

Ces premières pluies constituent un signal encourageant pour les populations et les agriculteurs de la région, qui attendent avec impatience le lancement de la campagne agricole 2026.

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