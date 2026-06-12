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Fonds politiques : Guy Marius Sagna exhume un engagement d’Ousmane Sonko

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XALIMANEWS: Le député Guy Marius Sagna a remis sur la table la question des fonds dits politiques en rappelant les engagements pris par le parti PASTEF avant son accession au pouvoir.

Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, le parlementaire a cité une déclaration d’Ousmane Sonko datant du 8 novembre 2025, lors d’un rassemblement politique. À l’époque, Sonko avait réaffirmé la volonté du parti de supprimer les fonds politiques et de les remplacer par des fonds spéciaux destinés aux opérations jugées particulièrement sensibles.

Selon les propos rappelés par Guy Marius Sagna, ces fonds spéciaux devaient être votés par l’Assemblée nationale et faire l’objet de mécanismes de contrôle spécifiques. Le dispositif envisagé prévoyait notamment un contrôle a posteriori assuré par une sous-commission composée de membres assermentés, afin de garantir à la fois la transparence et la confidentialité des opérations concernées.

Le député souligne également que cette réforme figurait dans le programme du président Bassirou Diomaye Faye. Le calendrier annoncé prévoyait une mise en œuvre au cours des trois premières années du mandat présidentiel.

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Dans l’extrait cité, Ousmane Sonko rappelait que le délai fixé n’était pas encore dépassé et assurait qu’une commission de travail avait déjà été mise en place pour préparer la réforme. Il indiquait également que les projets de loi nécessaires seraient déposés dans les délais prévus. Le

C’est Quoi la source À travers cette publication, Guy Marius Sagna remet en lumière un engagement majeur porté par le PASTEF en matière de gouvernance et de gestion des ressources publiques. Son intervention intervient alors que le débat sur la transparence des fonds publics continue d’alimenter les discussions au sein de l’opinion et de la classe politique sénégalaises.

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