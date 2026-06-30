Hydrocarbures : l’État table sur 703,2 milliards FCFA pour accélérer le développement

XALIMANEWS: Le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a annoncé ce mardi que les recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures devraient apporter une contribution majeure au financement des politiques publiques au cours des trois prochaines années.

Présentant le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2027-2029 lors de la séance plénière de l’Assemblée nationale consacrée au Débat d’orientation budgétaire (DOB), le ministre a indiqué que les projections avaient été revues afin de tenir compte des récentes perturbations du marché pétrolier international.

Au total, l’État prévoit de mobiliser 703,2 milliards de francs CFA de recettes provenant des hydrocarbures, répartis à raison de 397,8 milliards en 2027, 168 milliards en 2028 et 137,4 milliards en 2029.

Selon Cheikh Diba, ces ressources seront consacrées au financement des dépenses prioritaires de l’État, avec un accent particulier sur les secteurs sociaux, le soutien aux PME, la campagne agricole, les programmes sociaux ainsi que les initiatives de lutte contre la pauvreté. L’objectif affiché est de renforcer l’impact des politiques publiques et d’accélérer le développement économique et social du pays.