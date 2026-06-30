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Cheikh Diba annonce 509,7 milliards FCFA d’investissements supplémentaires d’ici 2029

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XALIMANEWS: Le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a annoncé ce mardi une augmentation de 509,7 milliards de francs CFA des dépenses d’investissement sur la période 2027-2029, dans le but d’accélérer la transformation économique et sociale du Sénégal.

S’exprimant devant les députés lors du Débat d’orientation budgétaire (DOB) à l’Assemblée nationale, le ministre a précisé que les dépenses d’investissement passeront de 2.402,8 milliards de francs CFA en 2027 à 2.912,5 milliards de francs CFA en 2029, conformément aux prévisions du Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2027-2029.

Selon Cheikh Diba, cette progression traduit la volonté du gouvernement de réorienter les ressources publiques vers les projets à fort impact économique et social, tout en rationalisant les investissements jugés peu performants. Il a souligné que la nouvelle stratégie budgétaire privilégie désormais les dépenses d’investissement au détriment des dépenses de fonctionnement.

« L’État investit donc davantage tout en dépensant moins en fonctionnement », a affirmé le ministre, ajoutant que les dépenses en capital devraient atteindre 7.840 milliards de francs CFA sur la période 2027-2029, en cohérence avec les objectifs de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050.

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