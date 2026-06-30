Campagne agricole 2026 : l’État mobilise 130 milliards FCFA pour soutenir la production

XALIMANEWS: Le gouvernement a mobilisé 130 milliards de francs CFA pour la campagne de production agricole 2026, avec pour objectif de renforcer la souveraineté alimentaire et d’améliorer les performances du secteur. Cette enveloppe comprend 69 milliards de francs CFA destinés à l’achat d’engrais, 39 milliards pour les semences et 10 milliards consacrés à la mécanisation agricole, a annoncé le directeur de l’agriculture, Makhtar Ndiaye, lors d’un conseil interministériel présidé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo.

Selon Makhtar Ndiaye, l’État doit encore régler 154 milliards de francs CFA aux fournisseurs d’engrais et de semences, dont 67 milliards ont déjà été payés. Il a également indiqué que 59 152 tonnes d’engrais seront distribuées cette année aux producteurs, tout en soulignant que le niveau de livraison des intrants est le plus élevé enregistré au cours des quatre dernières campagnes.

Concernant les semences, 61 923 tonnes d’arachide sont prévues, dont 53 127 tonnes, soit 85 %, ont déjà été acheminées dans les 14 régions du pays. La majorité des régions ont reçu plus de 90 % de leur quota, tandis que la région de Matam affiche le taux de distribution le plus faible avec 43 %. Le programme prévoit également la distribution de 4 203 tonnes de niébé, 3 938 tonnes de maïs, 1 202 tonnes de sorgho, 624 tonnes de sésame, 600 tonnes de maïs hybride ainsi que 5 000 tonnes de semences fourragères, ces dernières visant à sécuriser l’alimentation du cheptel. Le niébé fourrager est entièrement subventionné par l’État.

Le ministère de l’Agriculture s’est fixé un objectif de 2,7 millions de tonnes de céréales pour cette campagne. Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a assuré que la campagne a démarré dans de bonnes conditions malgré les prévisions d’une saison des pluies déficitaire ou tardive annoncées par l’ANACIM. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement d’accroître la productivité, d’apurer les dettes des campagnes précédentes et d’améliorer la maîtrise de l’eau grâce aux grands projets de transfert d’eau. Il a également annoncé que la future loi d’orientation agrosylvopastorale et halieutique sera prochainement soumise à l’Assemblée nationale et a rappelé l’engagement du président Bassirou Diomaye Faye à garantir aux agriculteurs des titres de propriété sur les terres qu’ils exploitent.

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Cheikhou Oumar Ba, a pour sa part indiqué que les dépenses publiques seront désormais orientées vers les facteurs de productivité, tout en appelant à anticiper la commercialisation des récoltes afin d’améliorer la rentabilité du secteur agricole.