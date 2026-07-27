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Lancement de Kiiraay et tournée de Sonko : vers une confrontation politique assumée

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XALIMANEWS: Le lancement officiel de Kiiraay, le nouveau parti présidentiel porté par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, coïncidant avec la tournée nationale du leader de Pastef, Ousmane Sonko, marque une nouvelle étape dans la recomposition du paysage politique sénégalais. Les deux événements, organisés simultanément, ont donné lieu à des prises de parole aux accents de plus en plus politiques, laissant entrevoir une confrontation désormais difficile à éviter.

À Dakar, lors de la cérémonie de lancement de Kiiraay, le président Bassirou Diomaye Faye a affiché sa volonté d’incarner une nouvelle dynamique politique autour de son mouvement. Dans son discours, il a insisté sur la nécessité de préserver l’ordre républicain, affirmant que « l’époque du fauteur de troubles est révolue », un message interprété par de nombreux observateurs comme un appel à tourner la page des tensions politiques ayant marqué les dernières années.

Au même moment, en déplacement à Bambey dans le cadre de la tournée de vente des cartes de membre de Pastef, Ousmane Sonko a adopté un ton tout aussi ferme. Évoquant les prochaines échéances électorales, le leader de Pastef a déclaré que « personne ne peut reporter les élections », réaffirmant son attachement au respect du calendrier électoral et à la souveraineté populaire.

Cette concomitance entre la naissance officielle du parti présidentiel et la mobilisation de Pastef illustre l’émergence de deux pôles politiques désormais clairement identifiés. Si Bassirou Diomaye Faye entend structurer une nouvelle force autour de son projet présidentiel, Ousmane Sonko continue, lui, de consolider l’appareil militant de Pastef à travers une vaste campagne de terrain.

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Au-delà des déclarations, cette séquence politique confirme que la relation entre les deux anciens compagnons de lutte évolue progressivement vers une compétition politique ouverte. Les prochains mois, marqués par les préparatifs des élections, devraient préciser les contours de cette nouvelle rivalité qui s’impose désormais comme l’un des principaux enjeux de la vie politique sénégalaise.

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