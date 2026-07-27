Lancement de Kiiraay : le groupe Walf exprime sa colère après…

XALIMANEWS: Le lancement officiel du nouveau parti présidentiel Kiiraay continue de susciter des réactions, cette fois dans le paysage médiatique sénégalais. Le groupe WalFadjri a fait part de son profond mécontentement après que sa chaîne de télévision n’a pas assuré la couverture de cet événement politique majeur.

Selon les informations rapportées, le président-directeur général du groupe, Cheikh Niass, a directement interpellé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur cette situation. Le patron de presse s’interroge sur les raisons ayant conduit à l’absence de sa télévision parmi les médias mobilisés pour couvrir le lancement officiel du parti présidentiel.

Cette polémique intervient dans un contexte où les relations entre les pouvoirs publics et les médias occupent une place importante dans le débat public. Plusieurs observateurs estiment que l’accès équitable des organes de presse aux événements d’intérêt national constitue un enjeu majeur pour le pluralisme de l’information.

Dans cette dynamique, le journaliste et analyste Mamadou Ibra Kane rappelle le rôle essentiel des médias dans la consolidation de la démocratie et le développement du pays. Pour lui, « la presse est indispensable au redressement du Sénégal », soulignant que la liberté et la diversité de l’information demeurent des piliers d’une gouvernance transparente