A la UneSociete

Jean-Michel Sène dément toute procédure du parquet financier et se dit serein face aux investigations

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
2 Min Read
Screenshot

XALIMANEWS: Le directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), Jean-Michel Sène, a apporté des précisions concernant les informations faisant état d’une procédure judiciaire engagée contre lui par le parquet financier.

Dans une publication diffusée ce mardi, Jean-Michel Sène affirme qu’« aucune procédure judiciaire engagée par le parquet financier ne le vise », dénonçant des informations qu’il qualifie de « déformation des faits » relayées par une partie de la presse, davantage préoccupée, selon lui, par le sensationnalisme que par la rigueur de l’information.

Le directeur général de l’ASER reconnaît toutefois avoir été informé, depuis plusieurs mois, de l’existence d’investigations portant sur son patrimoine. Il indique que plusieurs administrations et institutions, notamment la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID), la conservation foncière, des études notariales ainsi que des banques, ont été saisies dans le cadre de ces vérifications.

Malgré ces investigations, Jean-Michel Sène se montre catégorique. « Rien de compromettant ne sera trouvé contre ma personne. Je dis bien rien. Qu’ils fouillent alors », affirme-t-il, se disant serein quant à l’issue des contrôles.

DEPECHES

HAUTE COUR DE JUSTICE: Le bracelet électronique d’Ismael Madior Fall levé, le procès renvoyé !
FSF : le verdict du TAS attendu avant le 21 août 2026 dans l’affaire Mady Touré – Abdoulaye Fall
Affaire AEE Power : la Section de recherches intensifie les investigations sur Jean-Michel Sène
23 075 km sans escale : Airbus met en avant les performances de son A350-1000ULR

Il soutient par ailleurs que, depuis le début de sa gestion, son équipe a fait le choix de préserver les deniers publics « dans la transparence et la vérité ». Sans citer de noms, il estime que « les faussaires et autres coupables sont connus » et appelle les autorités à s’en prendre aux véritables responsables plutôt qu’à entretenir la polémique.

Share This Article
Previous Article Souleymane Ndéné Ndiaye, l’exemple d’un retour utile au bercail
Next Article HAUTE COUR DE JUSTICE: Le bracelet électronique d’Ismael Madior Fall levé, le procès renvoyé !
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Enquête : dans la tête des hauts potentiels intellectuels

By
Xalima
Xalima TV

Les 5 Habitudes qui Transforment un CERVEAU DISPERSÉ en un CERVEAU IMPARABLE

By
Xalima
Xalima TV

Comment Rester fort quand tout s’effondre (Serigne Sam Mbaye)

By
Xalima
A la UneInternational

DIRECT– Macky Sall au Grand Débat des candidats au poste de Secrétaire général de l’ONU

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

PolitiqueSociete

APR : un parti à la croisée des chemins après la perte du pouvoir

DiasporaSociete

Incendies en Gironde : le Consulat du Sénégal à Bordeaux active une cellule d’assistance pour les ressortissants sénégalais

ActualitesSociete

Guy Marius Sagna charge Diomaye : « Il a laissé le balai souverainiste pour la poubelle néocoloniale »

ActualitesSociete

Touba : Diomaye Faye annonce de nouveaux forages, des mesures de sécurité et un vaste programme d’assainissement avant le Grand Magal

Previous Next
A LIRE AUSSI
Societe Sports

FSF : le verdict du TAS attendu avant le 21 août 2026 dans l’affaire Mady Touré – Abdoulaye Fall

Sports

Mercato : le Bayern Munich recrute définitivement le Sénégalais Bara Sapoko Ndiaye

Sports

Idrissa Gana Gueye quitte Everton et prend la direction de l’Arabie saoudite

Sports

Revirement total de la CAF : la CAN 2027 se jouera finalement à 24 équipes, pas à 28

Sports

‎Finale CAN 2025 : l’audience du TAS va se tenir en septembre ou octobre (média) ‎