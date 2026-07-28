Jean-Michel Sène dément toute procédure du parquet financier et se dit serein face aux investigations

XALIMANEWS: Le directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), Jean-Michel Sène, a apporté des précisions concernant les informations faisant état d’une procédure judiciaire engagée contre lui par le parquet financier.

Dans une publication diffusée ce mardi, Jean-Michel Sène affirme qu’« aucune procédure judiciaire engagée par le parquet financier ne le vise », dénonçant des informations qu’il qualifie de « déformation des faits » relayées par une partie de la presse, davantage préoccupée, selon lui, par le sensationnalisme que par la rigueur de l’information.

Le directeur général de l’ASER reconnaît toutefois avoir été informé, depuis plusieurs mois, de l’existence d’investigations portant sur son patrimoine. Il indique que plusieurs administrations et institutions, notamment la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID), la conservation foncière, des études notariales ainsi que des banques, ont été saisies dans le cadre de ces vérifications.

Malgré ces investigations, Jean-Michel Sène se montre catégorique. « Rien de compromettant ne sera trouvé contre ma personne. Je dis bien rien. Qu’ils fouillent alors », affirme-t-il, se disant serein quant à l’issue des contrôles.

Il soutient par ailleurs que, depuis le début de sa gestion, son équipe a fait le choix de préserver les deniers publics « dans la transparence et la vérité ». Sans citer de noms, il estime que « les faussaires et autres coupables sont connus » et appelle les autorités à s’en prendre aux véritables responsables plutôt qu’à entretenir la polémique.