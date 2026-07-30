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Concours général 2026 : Diomaye Faye célèbre l’excellence et appelle la jeunesse à bâtir le Sénégal de demain

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XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi la cérémonie officielle de remise des prix du Concours général 2026, un rendez-vous annuel consacré à la célébration de l’excellence scolaire et du mérite républicain.

Cette édition revêtait un caractère particulier, marquant le 60ᵉ anniversaire de cette prestigieuse institution. À cette occasion, le chef de l’État a réaffirmé que l’École demeure « la première infrastructure stratégique de la Nation », soulignant que l’intelligence, le savoir et le potentiel de la jeunesse constituent la plus grande richesse du Sénégal.

Placée sous le parrainage du Professeur Awa Marie Coll Seck, cette édition a mis en lumière un parcours exemplaire alliant excellence académique, rigueur scientifique et engagement au service de l’intérêt général. Le président de la République a également insisté sur les valeurs de travail, de discipline et de patriotisme qui doivent guider les nouvelles générations.

Dans son discours, Bassirou Diomaye Faye a invité les élèves à faire du savoir, de l’effort, des sciences, de l’innovation et du sens du bien commun les piliers de la construction d’un Sénégal souverain, juste et prospère. Il a inscrit cet appel dans la dynamique des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 et de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050.

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Le chef de l’État a enfin adressé ses chaleureuses félicitations aux lauréates et lauréats du Concours général 2026, tout en rendant hommage aux enseignants et aux familles pour leur rôle déterminant dans la réussite des élèves. Il a exhorté l’ensemble de la jeunesse sénégalaise à mettre son talent et ses compétences au service du développement de la Nation.

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