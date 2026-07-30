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Grand Magal de Touba 2026 : Ousmane Sonko reçu par le Khalife général des Mourides

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Touba, 30 juillet 2026 — À quelques jours de la célébration du Grand Magal de Touba, prévue ce dimanche 2 août 2026, le Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a effectué une visite de courtoisie dans la ville sainte de Touba. Il y a été reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, dans une atmosphère empreinte de respect et de spiritualité.

Lors de cette rencontre, le Président de l’Assemblée nationale a tenu à présenter ses salutations respectueuses au guide religieux, tout en lui réitérant sa profonde considération. Il a profité de l’occasion pour magnifier la portée spirituelle et historique du Grand Magal de Touba, événement majeur de la confrérie mouride. Cette commémoration rappelle le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, et incarne des valeurs universelles telles que la foi, la résilience, le travail et la paix.

Ousmane Sonko a ainsi salué l’importance de cet héritage spirituel, qui continue d’inspirer des millions de fidèles au Sénégal et à travers le monde. Il a également souligné le rôle central de Touba en tant que pôle religieux et social, contribuant à la stabilité et à la cohésion nationale.

En réponse, le Khalife général des Mourides a renouvelé son appel à la paix, à l’unité nationale et à la préservation de la cohésion sociale. Dans un contexte marqué par de nombreux défis, il a insisté sur la nécessité pour les Sénégalais de rester unis autour des valeurs de solidarité et de fraternité.

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Serigne Mountakha Mbacké a par ailleurs formulé des prières pour Ousmane Sonko, ainsi que pour l’ensemble du peuple sénégalais, souhaitant paix, prospérité et stabilité au pays.

Cette visite s’inscrit dans la tradition républicaine de concertation et de respect entre autorités politiques et religieuses, particulièrement en période de grands rassemblements spirituels comme le Magal de Touba.

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