ONU : Grynsparn en tête des premiers sondages informels pour le poste de secrétaire général

Les premiers résultats du vote indicatif (« straw poll ») au Conseil de sécurité des Nations unies, dans le cadre du processus de sélection du prochain secrétaire général, placent la candidate Grynsparn en position de favorite, selon des données publiées par le média spécialisé PassBlue.

Avec 10 voix d’encouragement, une seule voix de découragement et 4 abstentions, Grynsparn se détache nettement de ses concurrents. Elle devance Rodrigues Birkett, qui recueille 9 encouragements contre 2 avis négatifs, ainsi que Grossi, crédité de 7 soutiens.

Plus loin dans le classement, la candidate Bachelet obtient un résultat plus mitigé (6 encouragements contre 5 découragements), tandis que Sall apparaît en difficulté avec 7 avis défavorables, un indicateur généralement défavorable dans ce type de consultation. Espinosa et Otunnu, quant à eux, enregistrent un nombre élevé d’abstentions, signe d’un positionnement encore incertain mais potentiellement stratégique.

Un processus encore loin d’être tranché

Ces « straw polls » sont des consultations informelles destinées à tester les équilibres entre les membres du Conseil de sécurité. Ils ne constituent pas un vote définitif, mais permettent d’identifier les candidats les plus consensuels.

L’enjeu principal reste toutefois l’absence de veto de la part des cinq membres permanents du Conseil (États-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni), qui détiennent un pouvoir décisif dans la phase finale.

Jeux d’influence en coulisses

Si Grynsparn apparaît aujourd’hui en tête, les observateurs soulignent que les négociations diplomatiques restent déterminantes. Des candidats moins clivants, bénéficiant d’un nombre élevé d’abstentions plutôt que de rejets, pourraient émerger comme compromis à mesure que les discussions progressent.

La course à la succession du secrétaire général s’annonce donc encore ouverte, dans un contexte où les équilibres géopolitiques pèseront lourdement sur le choix final.