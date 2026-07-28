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Mor Talla Gueye démissionne de la présidence du Conseil d’administration du FDCUIC et dénonce une « dérive » du projet politique

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Mor Talla Gueye a annoncé sa démission de son poste de Président du Conseil d’administration (PCA) du FDCUIC, invoquant des divergences profondes avec l’évolution du projet politique qu’il dit avoir soutenu depuis ses débuts.

Dans une déclaration rendue publique, l’ancien PCA explique avoir adhéré au projet porté par le parti PASTEF en raison de son engagement en faveur de la souveraineté, de la lutte contre le système et de la volonté d’instaurer un changement profond au Sénégal. Il affirme avoir accepté ses responsabilités dans le respect des valeurs et des principes qu’il défend depuis plusieurs années.

Mor Talla Gueye justifie sa décision par le contexte politique actuel, marqué selon lui par le départ d’Ousmane Sonko de l’exécutif et par ce qu’il considère comme un éloignement progressif des engagements initiaux. Il estime que « les reniements se multiplient » et que « le système que nous avons toujours combattu reprend progressivement sa place ».

Refusant, selon ses termes, d’être « complice de cette dérive », il annonce quitter ses fonctions tout en réaffirmant son engagement politique. « Nous continuerons le combat pour un Sénégal juste, souverain et fidèle aux idéaux qui ont suscité l’espoir de tout un peuple », déclare-t-il.

Dans son message, Mor Talla Gueye insiste sur le fait que son engagement dépasse les responsabilités institutionnelles. Il conclut en affirmant que « l’engagement ne se limite pas à un poste, mais qu’il réside avant tout dans la fidélité à ses principes ».

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Cette démission intervient dans un contexte où les débats sur l’orientation du pouvoir et la mise en œuvre des promesses de rupture continuent d’alimenter la vie politique sénégalaise. À ce stade, aucune réaction officielle des responsables du FDCUIC ou des dirigeants de PASTEF n’a été rendue publique en réponse à cette annonce.

sudquotidien.sn

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