A la UnePolitique

HAUTE COUR DE JUSTICE: Le bracelet électronique d’Ismael Madior Fall levé, le procès renvoyé !

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
3 Min Read

Coup de théâtre au siège de la Cour suprême. Réunie ce mardi 28 juillet 2026 sous la présidence de Mahamadou Mansour Mbaye, la Haute Cour de justice a ordonné le renvoi du procès de l’ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, à l’issue de la pause judiciaire. La juridiction a par ailleurs accédé à l’une des requêtes phares de la défense en ordonnant la mainlevée du bracelet électronique de l’ancien Garde des Sceaux.

L’audience, qui s’est ouverte aux alentours de 10 h 20 en présence du président de la cour et de huit députés-juges, a été très vite interrompue par des batailles de procédure soulevées dès l’entame des débats.

Constitution de nouveaux avocats et bataille de procédure

Avant même la lecture de l’ordonnance de mise en accusation — pour des charges incluant association de malfaiteurs, corruption, tentative d’extorsion de fonds, concussion et prise illégale d’intérêts —, les nouveaux conseils de l’ancien ministre ont sollicité un report d’audience :

Manque d’accès aux pièces : Mes El Hadj Diouf et Ibrahima Mbengue, nouvellement constitués aux côtés de l’équipe de défense, ont plaidé l’impossibilité de garantir les droits de la défense sans avoir préalablement pris connaissance de l’intégralité du dossier.

DEPECHES

Jean-Michel Sène dément toute procédure du parquet financier et se dit serein face aux investigations
Affaire AEE Power : la Section de recherches intensifie les investigations sur Jean-Michel Sène
Recomposition politique au Sénégal : le « grand mercato » est en marche
APR : un parti à la croisée des chemins après la perte du pouvoir

Connexité et mesures coercitives : Me Ciré Clédor Ly a appuyé la demande en rappelant qu’une instruction liée à cette affaire (concernant l’entrepreneur Cheikh Guèye) demeure pendante devant une autre juridiction, tout en réclamant le retrait du bracelet électronique de son client.

Face à ces arguments, le Procureur général près la Haute Cour, Jean-Louis Paul Toupane, a souligné que le dossier était « en état » tout en s’en rapportant à la sagesse de la juridiction sur l’opportunité du renvoi.

Une double décision favorable à l’ancien ministre

À la reprise de l’audience après délibération, la Haute Cour de justice a tranché en faveur des requêtes formulées par les conseils de l’accusé :

En renvoyant le jugement après les vacances judiciaires et en le libérant de son dispositif de surveillance électronique, la Haute Cour offre un répit procédural majeur à l’ancien Garde des Sceaux avant l’ouverture des débats au fond.

igfm.sn

Share This Article
Previous Article Jean-Michel Sène dément toute procédure du parquet financier et se dit serein face aux investigations
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Enquête : dans la tête des hauts potentiels intellectuels

By
Xalima
Xalima TV

Les 5 Habitudes qui Transforment un CERVEAU DISPERSÉ en un CERVEAU IMPARABLE

By
Xalima
Xalima TV

Comment Rester fort quand tout s’effondre (Serigne Sam Mbaye)

By
Xalima
A la UneInternational

DIRECT– Macky Sall au Grand Débat des candidats au poste de Secrétaire général de l’ONU

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UnePolitique

Kiiraay sous le feu des critiques : Amadou Ba voit « un parti identifié entièrement à un homme »

A la UneOpinions

Le Sénégal se conforme à la Convention Internationale contre la corruption: les propositions de loi sur les déclarations de patrimoine et les “caisses noires”

A la UneSociete

Entre vente de cartes et bataille politique, Sonko reprend la parole

Politique

Ousmane Sonko recadre Maimouna Dièye après une référence religieuse jugée excessive

Previous Next
A LIRE AUSSI
Societe Sports

FSF : le verdict du TAS attendu avant le 21 août 2026 dans l’affaire Mady Touré – Abdoulaye Fall

Sports

Mercato : le Bayern Munich recrute définitivement le Sénégalais Bara Sapoko Ndiaye

Sports

Idrissa Gana Gueye quitte Everton et prend la direction de l’Arabie saoudite

Sports

Revirement total de la CAF : la CAN 2027 se jouera finalement à 24 équipes, pas à 28

Sports

‎Finale CAN 2025 : l’audience du TAS va se tenir en septembre ou octobre (média) ‎