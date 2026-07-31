Secrétaire général de l’ONU : Macky Sall reste dans la course malgré un premier vote défavorable

XALIMANEWS: Arrivé en cinquième position lors du premier vote informel des membres du Conseil de sécurité des Nations unies, Macky Sall ne compte pas abandonner la bataille pour le poste de Secrétaire général de l’ONU.

L’équipe de campagne de l’ancien Président sénégalais garde son calme après ce premier scrutin exploratoire (Straw Poll 1) organisé le 30 juillet 2026. Si la candidate costaricaine Rebeca Grynspan semble avoir pris une avance dans cette première consultation, le camp Macky Sall estime que le processus est encore loin d’être joué.

« Aucune décision n’est encore arrêtée », rappelle son équipe, qui compte sur les prochaines étapes de consultation au sein du Conseil de sécurité pour renverser la tendance.

Le clan de l’ancien chef de l’État sénégalais dit prendre acte des résultats provisoires tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre la campagne. Pour ses soutiens, les premiers votes ne constituent qu’une étape indicative et ne préjugent pas de l’issue finale du processus de désignation du futur Secrétaire général des Nations unies.