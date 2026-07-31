ONU : Macky Sall en difficulté après le premier vote-test pour le poste de Secrétaire général

XALIMANEWS: L’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, ne figure pas parmi les favoris à l’issue du premier vote indicatif secret organisé dans le cadre de la désignation du prochain Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU).

Selon les informations rapportées par Walf Quotidien, ce scrutin non contraignant, tenu jeudi au siège de l’ONU à New York, montre que l’ancien chef de l’État sénégalais est distancé par plusieurs autres candidats.

D’après les résultats relayés par Reuters, la Costaricienne Rebeca Grynspan arrive en tête avec 10 votes d’encouragement, suivie de la Guyanienne Carolyn Rodrigues-Birkett (9 votes) et de l’Argentin Rafael Grossi (7 votes).

Macky Sall se classe en cinquième position, derrière l’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet. Il a obtenu 6 votes d’encouragement, contre 7 votes déconseillant sa candidature, tandis que 2 membres du Conseil de sécurité se sont abstenus de se prononcer.

Bien que ce vote ne soit qu’indicatif et ne préjuge pas du résultat final, il constitue un premier baromètre des rapports de force au sein du Conseil de sécurité, dont les membres joueront un rôle déterminant dans la désignation du prochain Secrétaire général de l’ONU.