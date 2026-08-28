Déclaration de politique générale : l’Assemblée nationale recadre l’Exécutif sur la procédure et le calendrier

Dakar, 28 août 2026 — Le Bureau de l’Assemblée nationale a apporté, ce vendredi, des précisions sur la procédure devant conduire à la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre, après des divergences apparues autour de la date et des modalités de sa tenue.

Dans un communiqué, le Bureau rappelle que le Premier ministre avait, par correspondance en date du 24 août 2026, informé le président de l’Assemblée nationale de sa disponibilité à présenter sa DPG le mardi 1er septembre à partir de 9 heures.

Cependant, le décret n° 2026-1530, transmis le 25 août, a convoqué l’Assemblée nationale en session extraordinaire à compter du 1er septembre 2026 à 10 heures, avec pour ordre du jour unique la Déclaration de politique générale, sans toutefois fixer une date précise pour la séance consacrée à cet exercice.

L’Assemblée rappelle les règles constitutionnelles

Face aux « confusions » constatées, le Bureau de l’Assemblée nationale entend clarifier les responsabilités de chaque institution. Il rappelle notamment que, la session ordinaire unique 2025-2026 ayant pris fin le 30 juin, la convocation de l’Assemblée en session extraordinaire relève d’une décision du président de la République, conformément à l’article 63 de la Constitution et à l’article 7 du Règlement intérieur.

Cette disposition a bien été appliquée à travers le décret présidentiel du 25 août.

La date de la DPG doit être fixée selon la procédure parlementaire

Le principal point de désaccord concerne la fixation de la date de la DPG.

S’appuyant sur l’article 109 de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le Bureau rappelle que « l’Assemblée nationale doit être informée huit jours au moins avant la date retenue ».

Selon le communiqué, cette formalité relève du président de la République et non du Premier ministre. Or, pour cette session extraordinaire, aucune date de séance consacrée à la DPG n’aurait été proposée dans le décret présidentiel.

Le Bureau précise également que le délai de huit jours doit être calculé à partir de l’ouverture de la session extraordinaire, et non avant celle-ci.

La séance du 1er septembre consacrée à l’ouverture

En conséquence, le Bureau indique que la journée du 1er septembre 2026 sera consacrée à l’ouverture de la session extraordinaire, au constat du quorum, puis à la levée de la séance.

La suite du processus sera déterminée par la Conférence des Présidents, qui sera convoquée par le président de l’Assemblée nationale. Elle devra fixer la date de la séance plénière consacrée à la DPG et déterminer les modalités d’organisation des débats, conformément à l’article 77 du Règlement intérieur.

À travers ce communiqué, le Bureau de l’Assemblée nationale réaffirme ainsi que la tenue de la DPG doit respecter strictement les procédures prévues par les textes, tout en laissant entendre que les divergences constatées résultent d’une méconnaissance des règles parlementaires par l’Exécutif.