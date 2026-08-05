Coopération renforcée : la Banque mondiale confirme un appui budgétaire direct au Sénégal

Le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce mercredi matin Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, dans le cadre du renforcement du partenariat entre le Sénégal et l’institution financière internationale.

Au terme de cette audience, les deux parties ont marqué une avancée significative dans leur coopération. Au-delà de l’augmentation des volumes de financement, c’est surtout la nature du partenariat qui évolue. Le Groupe de la Banque mondiale a ainsi confirmé un appui budgétaire direct à l’État du Sénégal, tout en élargissant les financements adossés aux résultats. Une orientation qui traduit la confiance de l’institution dans la crédibilité des réformes engagées par les autorités sénégalaises et dans la solidité de leur trajectoire économique.

Les priorités définies conjointement portent en premier lieu sur le secteur de l’énergie, avec un accent particulier sur la réduction des coûts et l’accélération de la transition vers le solaire. L’agriculture figure également en bonne place, à travers la mise en œuvre d’un programme de résilience destiné à renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Par ailleurs, l’amélioration du climat des affaires est identifiée comme un levier essentiel pour positionner le Sénégal comme une destination attractive et sécurisée pour les investissements privés.

La modernisation des finances publiques et le renforcement de la gouvernance restent au cœur de cet accompagnement stratégique. Dans cette dynamique, de nouveaux moyens financiers ont été mobilisés, avec une enveloppe de 340 milliards de francs CFA destinée notamment à l’agriculture, aux infrastructures de transport et à la résilience des jeunes et des femmes.

Les échanges ont également permis d’aborder les contours d’un futur cadre de partenariat appelé à structurer la coopération entre le Sénégal et la Banque mondiale sur les dix prochaines années. Un horizon ambitieux, à la mesure des transformations économiques et sociales engagées.

À travers cette dynamique, le Sénégal confirme sa volonté de fixer un cap clair et de mobiliser ses partenaires autour de la Vision Sénégal 2050, avec pour objectif une croissance inclusive, durable et résiliente.