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CONSEILS À DIOMAYE : SE RÉCONCILIER AVEC SONKO POUR ÉVITER DE PERDRE TOUS LES DEUX LA PRÉSIDENTIELLE.

Xalima
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Diomaye a plusieurs raisons de se réconcilier avec Sonko. J’en cite quelques-unes.

1-Mimi Touré l’a roulé dans la farine. Toutes ses manigances et intrigues sont destinées à échapper à la justice sur la question des milliards pour lesquels elle a été épinglée par un rapport régulier, exhaustif, contradictoire et complet d’un corps de contrôle.

2-Macky Sall exploite Diomaye pour sa candidature à l’Onu, l’impunité de son clan et sa bataille pour revenir au pouvoir.

3-Étant un inspecteur des impôts émérite, il n’a aucun intérêt à adopter le système de corruption mis en place par Macky Sall et alimenté par les fonds politiques.

3-Pour avoir un 2e mandat il peut y parvenir sans se présenter en 2029 et revenir après s’il plaît à Dieu 5 ans plus tard mais à condition de n’avoir pas gâché le présent mandat par de mauvais résultats.

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4-Dans ce climat d’impopularité, de frustration populaire et de mauvais résultats qui prévaut actuellement, il ne peut gagner ni les locales ni les législatives. Il risque de gouverner jusqu’en 2029 sans majorité à l’assemblée (même après dissolution) et avec des collectivités locales dirigées par l’opposition. Les maires transhumants qui le flattent défendent leur bifteck en espérant éviter une débâcle électorale presque certaine pour certains. Pour d’autres qui seront réélus ce sera l’occasion de réclamer l’impunité sur leur gestion ou des faveurs régaliennes.

4-Diomaye ne gagne rien en gouvernant le Sénégal dans la pagaille des mauvais résultats, les avis complaisants du Conseil constitutionnel et les déclarations hypocrites et versatiles de ces groupuscules de la société civile, porteurs de programmes souterrains des lobbys maçonniques ou autres qui défendent des idéaux rejetés par notre éthique sociale.

5-Il faut remanier le gouvernement : reprendre en main notre pétrole, arrêter le pillage de nos ressources halieutiques, relancer avec vigueur la campagne agricole, imposer des recrutements réguliers et transparents dans la fonction publique, et surtout enrayer cette hausse vertigineuse des prix. On ne peut atteindre la souveraineté alimentaire sans faire bénéficier le peuple sénégalais des ressources de la pêche et de productions vivrieres suffisantes. Il faut renvoyer Mimi et Abdorahmane Diouf devant les institutions où ils doivent répondre : épicétou.

6-Retrouver le chemin de Pastef, reprendre le Projet pour redresser le pays et atteindre des réalisations et résultats respectables avant 2029. Il doit cesser de s’appuyer sur les bana-banas politiques, et Coumba Alaar ou Samba Alaar qui veulent éviter de longues vacances à Rebeuss.

Seigneur Cheikh Ibra Ndiaye Sunniyi, ancien inspecteur de l’éducation, Talibé Cheikh à Fatick
ibra ndiaye

Ibra Ndiaye

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