Baltimore : l’incendie dissimulait un meurtre, le Sénégalais Cheikh Dieng tué à 31 ans

Retrouvé mort après l’incendie de son appartement à Cherry Hill, Cheikh Dieng a été victime d’un homicide. Les autorités américaines poursuivent leurs investigations pour déterminer les circonstances exactes de sa mort et identifier le ou les responsables.

BALTIMORE — Ce qui apparaissait initialement comme un tragique incendie domestique s’est transformé en une affaire criminelle qui bouleverse la communauté sénégalaise de Baltimore. La mort de Cheikh Dieng, un Sénégalais âgé de 31 ans, a officiellement été classée comme un homicide par le médecin légiste du Maryland

Le drame s’est produit dans la soirée du 9 juin 2026, dans le quartier de Cherry Hill, à Baltimore. Vers 22 heures, les services d’urgence ont été appelés pour un incendie dans le secteur du 2300 block de Round Road. Les pompiers intervenus sur place ont découvert le corps de Cheikh Dieng après le sinistre (

Pendant plusieurs semaines, les circonstances exactes de cette mort sont restées entourées de nombreuses interrogations. La police de Baltimore avait ouvert une enquête criminelle, mais les autorités indiquaient alors qu’elles n’étaient pas en mesure de communiquer publiquement la cause et les circonstances précises du décès.

Un incendie qui n’était pas accidentel

L’enquête a rapidement pris une tournure particulièrement inquiétante. Selon les autorités, l’incendie avait été volontairement provoqué. Cette information a renforcé les soupçons des enquêteurs, qui ont dès lors cherché à déterminer si le feu avait été déclenché dans le but de dissimuler les circonstances de la mort de la victime.

La confirmation la plus importante est intervenue le 25 août 2026. Le bureau du médecin légiste en chef du Maryland a officiellement conclu que la mort de Cheikh Dieng était un homicide, confirmant ainsi que son décès résultait d’un acte criminel.

Cette conclusion vient définitivement écarter l’hypothèse d’une simple mort accidentelle liée à l’incendie.

Deux balles avant l’incendie ?

Des informations relayées dans le cadre de la mobilisation de la communauté sénégalaise évoquent des blessures par balle infligées à Cheikh Dieng avant le déclenchement du feu. Cet élément est toutefois à considérer avec prudence tant que les autorités n’ont pas rendu publics tous les détails médico-légaux de l’affaire.

Ce qui est officiellement établi à ce stade est que la mort a été classée comme un homicide et que l’incendie a été considéré comme volontaire. La police n’a pas encore publiquement détaillé la manière exacte dont Cheikh Dieng a été tué ni précisé le mobile du crime.

Qui a tué Cheikh Dieng ?

C’est désormais la principale question à laquelle les enquêteurs doivent répondre.

S’agit-il d’un cambriolage qui aurait dégénéré ? D’un règlement de comptes ? D’une attaque ciblée ? Ou d’un crime dont le mobile demeure encore inconnu ?

Pour l’heure, aucune arrestation n’a été annoncée publiquement et la police de Baltimore n’a pas dévoilé l’identité d’un éventuel suspect. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de reconstituer les dernières heures de la victime et de déterminer ce qui s’est passé avant le déclenchement de l’incendie. (

Les éléments recueillis sur la scène du crime, les éventuels témoignages, les images de vidéosurveillance et les informations concernant les dernières fréquentations de Cheikh Dieng pourraient être déterminants pour faire progresser le dossier.

Un père de famille venu chercher une vie meilleure

Au-delà de l’enquête criminelle, c’est le destin d’un jeune Sénégalais qui émeut aujourd’hui la communauté.

Selon les informations publiées par la presse américaine et les organisateurs de la collecte destinée à soutenir sa famille, Cheikh Dieng était un mari et un père de famille. Il avait quitté le Sénégal pour les États-Unis avec l’espoir d’y construire une vie meilleure.

Sa disparition brutale a plongé ses proches dans une profonde douleur. La nouvelle a également suscité une vive émotion parmi les Sénégalais établis à Baltimore et dans les environs.

La diaspora sénégalaise se mobilise

Face à cette tragédie, la solidarité s’est rapidement organisée. Une collecte de fonds a été lancée afin de permettre à la famille de rapatrier la dépouille de Cheikh Dieng au Sénégal pour son inhumation.

Les organisateurs indiquent également que les éventuels fonds supplémentaires doivent servir à soutenir sa famille, confrontée à une perte aussi brutale qu’inattendue.

Cette mobilisation témoigne de la solidarité de la diaspora sénégalaise, particulièrement touchée par les circonstances de cette disparition.

Une famille dans l’attente de réponses

Au Sénégal, la douleur se mêle désormais aux interrogations. Pour les proches de Cheikh Dieng, le classement de l’affaire comme homicide constitue une étape importante, mais il ne répond pas encore à la question essentielle : qui a tué leur fils, leur époux et leur père ?

La famille souhaite que les responsables soient identifiés et traduits devant la justice.

À Baltimore, les enquêteurs poursuivent leur travail pour comprendre ce qui s’est réellement passé dans cet appartement de Cherry Hill le soir du 9 juin.

L’enquête se poursuit

Plus de deux mois après les faits, une certitude s’est désormais imposée : Cheikh Dieng n’est pas mort accidentellement dans l’incendie. Sa mort est officiellement considérée comme un homicide, tandis que le feu ayant ravagé les lieux a été déclaré intentionnel.

Mais de nombreuses zones d’ombre subsistent encore. Le mobile du crime, l’identité du ou des auteurs et les circonstances précises de la mort restent à établir.

Pour la famille et la communauté sénégalaise, l’attente continue. Elles espèrent désormais que l’enquête de la police de Baltimore permettra de faire toute la lumière sur cette affaire et de répondre à la question qui demeure dans tous les esprits :

Pourquoi Cheikh Dieng a-t-il été tué, et qui se cache derrière ce crime ?

J’ai volontairement évité de présenter comme officiellement confirmé l’élément des « deux balles », car la source américaine la plus solide que j’ai trouvée confirme l’homicide, mais ne publie pas ce détail balistique. Cela rend l’article plus solide juridiquement et journalistiquement.