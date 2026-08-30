DRAME À COLUMBUS : LE SÉNÉGALAIS MASSAMBA DIEYE, 19 ANS, INCULPÉ DE MEURTRE APRÈS UNE FUSILLADE MORTELLE

États-Unis — La communauté sénégalaise des États-Unis est confrontée à une nouvelle affaire judiciaire impliquant l’un de ses ressortissants. Massamba Dieye, 19 ans, a été arrêté à Columbus, dans l’Ohio, et inculpé de meurtre dans le cadre d’une fusillade ayant coûté la vie à un jeune homme de 20 ans dans le quartier très fréquenté du Short North.

Les faits se sont produits dans la nuit du samedi au dimanche 23 août, dans le secteur de North High Street et East 4th Avenue. Peu avant 3 h 10 du matin, des policiers présents dans le secteur ont entendu plusieurs coups de feu. En se rendant sur place, ils ont découvert Tiegiaion Clement, 20 ans, grièvement blessé par balle. Transporté d’urgence au Grant Medical Center, il est décédé peu avant 6 heures du matin.

Des images de vidéosurveillance au cœur de l’enquête

Les enquêteurs se sont appuyés notamment sur des images de vidéosurveillance pour tenter de reconstituer les événements précédant la fusillade.

Selon un affidavit de probable cause cité par la chaîne locale WSYX/ABC 6, Massamba Dieye aurait été aperçu pendant plusieurs heures dans le secteur avec un fusil d’assaut porté en bandoulière.

Vers 2 h 55, les images auraient également montré Dieye en compagnie de deux adolescents de 16 et 17 ans ainsi que de la victime, Tiegiaion Clement, à proximité de N. Pearl Alley et East 4th Avenue.

Quelques minutes plus tard, Dieye et l’un des adolescents auraient été aperçus dans une ruelle, dans ce que les enquêteurs décrivent comme une position de « guetteurs ». Le troisième adolescent aurait quitté le champ de la caméra en direction de la zone où les douilles ont ensuite été retrouvées.

À 3 h 08, les caméras ont enregistré le bruit des coups de feu. La scène elle-même n’aurait toutefois pas été directement filmée.

Sept douilles retrouvées sur les lieux

Les enquêteurs ont retrouvé sept douilles sur la scène de crime. Les documents judiciaires rapportés par ABC 6 indiquent que deux de ces douilles seraient liées à des faits de tirs antérieurs survenus au cours des deux mois précédant le meurtre.

Ce nouvel élément pourrait intéresser particulièrement les enquêteurs, même si les autorités n’ont pas établi publiquement de lien entre ces précédentes affaires et la mort de Tiegiaion Clement.

Les autorités n’ont par ailleurs pas précisé publiquement combien d’armes étaient présentes sur les lieux ni déterminé, à ce stade, le rôle exact joué par chacun des trois suspects.

Une arrestation menée par le SWAT

Après les tirs, les trois suspects auraient pris la fuite vers le nord par N. Pearl Alley avant de se diriger vers une autre ruelle.

Quatre jours après les faits, le 27 août, une équipe du SWAT de Columbus a procédé à leur arrestation.

Massamba Dieye, 19 ans, a été inculpé de meurtre aux côtés de deux adolescents âgés de 16 et 17 ans. Les autorités américaines n’ont pas rendu publique l’identité des deux mineurs.

Lors de leur comparution, des qualifications liées à l’utilisation d’une arme à feu ont également été ajoutées aux accusations visant les deux adolescents. Selon les procureurs, les deux mineurs disposent par ailleurs d’antécédents judiciaires importants.

Une caution de 4 millions de dollars

Vendredi 28 août, un juge a fixé à 4 millions de dollars la caution de Massamba Dieye, sous la forme d’une caution financière assortie de garanties.

Cette somme représente environ 2,3 milliards de francs CFA, selon le taux de conversion retenu par la presse sénégalaise

Les trois suspects doivent comparaître de nouveau devant la justice américaine la semaine prochaine.

Le mobile reste inconnu

Malgré les éléments recueillis par les enquêteurs, une question centrale demeure sans réponse : pourquoi Tiegiaion Clement a-t-il été tué ?

À ce stade, la police de Columbus n’a communiqué aucun mobile officiel pour expliquer la fusillade. Les autorités n’ont pas non plus établi publiquement qui aurait tiré les coups de feu mortels.

Les images de surveillance constituent donc un élément important du dossier, mais elles ne permettent pas, à elles seules, de conclure publiquement au rôle exact de chacun des trois suspects.

Le Short North sous surveillance renforcée

Cette fusillade intervient dans un secteur particulièrement animé de Columbus. Le Short North, notamment autour de North High Street, concentre de nombreux bars, restaurants et lieux de divertissement.

Après plusieurs incidents, les autorités municipales avaient déjà annoncé un renforcement des mesures de sécurité dans le secteur, avec notamment davantage de présence policière, l’installation de caméras supplémentaires et la fermeture anticipée de certains parkings appartenant à la ville.

Une affaire suivie de près au Sénégal

L’arrestation de Massamba Dieye suscite également l’émoi dans la communauté sénégalaise aux États-Unis et au Sénégal. La presse sénégalaise l’identifie comme un jeune Sénégalais de 19 ans.

Pour l’heure, peu d’éléments sont disponibles publiquement sur son parcours personnel, sa famille ou les circonstances de son arrivée aux États-Unis.

L’affaire devrait connaître de nouveaux développements dans les prochains jours avec les prochaines audiences judiciaires et la poursuite des investigations de la police de Columbus.

Massamba Dieye et les deux mineurs restent présumés innocents tant que leur culpabilité n’a pas été établie par la justice.

Sources : Columbus Division of Police, WSYX/ABC 6, The Columbus Dispatch et presse sénégalaise.

Cette version évite notamment de présenter comme établi que Massamba Dieye est celui qui a tiré : les éléments judiciaires disponibles établissent surtout sa présence, son implication présumée et les accusations portées contre lui, tandis que le rôle exact de chaque suspect et le mobile restent à déterminer.