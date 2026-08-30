ILIMAN NDIAYE SE RAPPROCHE DE TOTTENHAM : UN NOUVEAU CAP POUR L’INTERNATIONAL SÉNÉGALAIS

Bien sûr. Voici une version entièrement centrée sur Iliman Ndiaye, sans développer le cas Richarlison.

Iliman Ndiaye pourrait bientôt franchir un nouveau palier en Premier League. Tottenham Hotspur aurait trouvé un accord de principe avec Everton pour le recrutement de l’attaquant sénégalais, selon David Ornstein, de The Athletic.

Le nom d’Iliman Ndiaye agite le marché des transferts en Angleterre. D’après les informations de David Ornstein, Tottenham Hotspur et Everton ont trouvé un accord de principe pour le transfert de l’international sénégalais.

Le dossier n’est toutefois pas encore officiellement conclu. Les dernières discussions doivent notamment porter sur les conditions personnelles du joueur, tandis que la traditionnelle visite médicale devra également être validée avant la finalisation de l’opération.

Une nouvelle étape dans la carrière de Ndiaye

À seulement 26 ans, Iliman Ndiaye s’apprête potentiellement à rejoindre l’un des clubs les plus prestigieux de Premier League. Formé en partie en Angleterre avant de se révéler au plus haut niveau avec Sheffield United, puis de connaître une expérience à l’Olympique de Marseille, le Sénégalais s’est progressivement imposé comme un joueur offensif de premier plan.

Son passage à Everton lui a permis de retrouver la Premier League et de démontrer toute sa polyvalence. Capable d’évoluer sur un côté, derrière l’attaquant ou dans une position plus axiale, Ndiaye séduit notamment par sa technique, sa capacité à éliminer et sa faculté à créer des différences dans les petits espaces.

Tottenham mise sur son profil

L’intérêt de Tottenham traduit la progression du joueur sur la scène anglaise. Les Spurs voient en Ndiaye un élément capable d’apporter de la créativité et de la percussion à leur secteur offensif.

Pour le Sénégalais, une arrivée à Tottenham représenterait surtout une nouvelle opportunité de s’installer durablement parmi les joueurs offensifs de référence du championnat anglais.

Son expérience à Everton pourrait également faciliter son adaptation aux exigences du football anglais. Ndiaye connaît désormais l’intensité de la Premier League, son rythme et ses contraintes physiques.

Le Sénégal attend désormais la confirmation

Chez les supporters sénégalais, l’annonce suscite déjà beaucoup d’attentes. Iliman Ndiaye est devenu l’un des éléments importants de la sélection nationale et son éventuel transfert à Tottenham pourrait encore accroître sa visibilité.

Mais avant de parler officiellement de nouveau départ, les conditions personnelles et la visite médicale doivent encore être réglées.

Si ces dernières étapes sont franchies avec succès, Iliman Ndiaye s’apprêtera à écrire un nouveau chapitre de sa carrière, cette fois sous les couleurs de Tottenham.