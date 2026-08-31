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Coup de tonnerre : Chérif Ndiaye prend sa retraite internationale

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XALIMANEWS: Coup de tonnerre chez les Lions du Sénégal. L’attaquant sénégalais Chérif Ndiaye a annoncé, ce dimanche soir, sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale. À seulement 30 ans, le joueur du PAOK Salonique ne portera donc plus le maillot de l’équipe nationale du Sénégal.

Arrivé relativement tard en sélection, Chérif Ndiaye avait honoré sa première convocation en juin 2024, à l’occasion de la rencontre face à la République démocratique du Congo.

En deux années sous les couleurs nationales, l’attaquant aura disputé 20 matchs avec les Lions et inscrit 4 buts.

Son passage en sélection restera néanmoins marqué par plusieurs moments forts. Chérif Ndiaye faisait notamment partie du groupe sacré champion d’Afrique en 2026 au Maroc, avant de prendre part à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis.

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Après une expérience internationale courte, mais riche en événements, l’attaquant du PAOK tourne ainsi la page des Lions à 30 ans

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  • C’est une perte car Cherif est un artistist. Sans lui le but contre le maroc ne serait pas possible. Bonne chance!

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