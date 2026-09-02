Accord avec le FMI : que cache réellement les 1 243 milliards ?

XALIMANEWS: Après de longs mois de négociations, le Sénégal et le Fonds monétaire international sont finalement parvenus à un accord autour d’un nouveau programme financier de 1 243 milliards de francs CFA, étalé sur trois ans et adossé à un plan de traitement de la dette.

L’annonce est accueillie comme un véritable soulagement dans le paysage économique sénégalais. Pour Dakar, ce programme doit permettre d’accompagner les réformes économiques et financières engagées par les autorités, tout en contribuant au rétablissement de la stabilité économique et à l’amélioration de la viabilité de la dette.

Au cœur des discussions, la question du traitement de la dette demeure particulièrement sensible. Le ministre sénégalais de l’Economie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, tient toutefois à préciser que le plan retenu « n’est pas une restructuration ». Une précision importante au regard des inquiétudes suscitées ces derniers mois par la situation financière du pays.

Du côté du FMI, le représentant résident au Sénégal, Majdi Debbich, considère cet accord comme l’aboutissement de deux années de collaboration étroite entre les deux parties. Le nouveau programme reste néanmoins soumis à plusieurs étapes, notamment l’approbation de la direction et du conseil d’administration du Fonds, la mise en œuvre de mesures correctrices ainsi que l’obtention des assurances de financement nécessaires auprès des partenaires du Sénégal.

Au-delà de l’enveloppe financière, le programme vise plusieurs objectifs : rétablir la stabilité économique, assurer la viabilité de la dette à moyen terme, réduire les vulnérabilités budgétaires et extérieures et favoriser une croissance davantage portée par le secteur privé.

Mais les défis restent considérables. La question de la dette constitue l’un des principaux points de vigilance. À cela s’ajoute le poids des subventions à l’énergie, qui pourraient dépasser 800 milliards de francs CFA cette année, mettant davantage de pression sur les finances publiques.

L’accord intervient ainsi dans un contexte où le Sénégal cherchait à retrouver des marges de manœuvre financières et à rassurer ses partenaires. Les plus de 1 200 milliards de francs CFA attendus sur trois ans représentent donc une bouffée d’oxygène pour l’Etat, mais s’accompagnent également d’exigences et d’engagements importants.

Derrière l’enthousiasme suscité par cette nouvelle enveloppe se pose désormais une question essentielle : comment le Sénégal va-t-il utiliser ces ressources tout en maîtrisant son endettement et en mettant en œuvre les réformes attendues ?

L’accord avec le FMI marque incontestablement une nouvelle étape. Mais son véritable succès se mesurera moins au montant annoncé qu’à la capacité des autorités à restaurer durablement les équilibres financiers, réduire les vulnérabilités et créer les conditions d’une croissance solide et durable.