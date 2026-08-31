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Lionel Messi annonce sa retraite internationale : une immense page de l’histoire de l’Argentine se referme

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XALIMANEWS: C’est une page majeure du football argentin qui se tourne. Lionel Messi a officiellement annoncé ce lundi 31 août 2026 sa retraite internationale, mettant fin à une aventure de plus de deux décennies avec l’Albiceleste. (Anadolu Ajansı⁠￼)

À 39 ans, le capitaine argentin a annoncé sa décision dans une lettre manuscrite publiée sur ses réseaux sociaux. Une décision douloureuse, mais que le septuple Ballon d’Or estime aujourd’hui nécessaire.

Messi révèle notamment que sa lettre d’adieu avait été écrite dès le 21 juillet, deux jours après la finale de la Coupe du monde 2026, perdue par l’Argentine face à l’Espagne. Quelques semaines plus tard, le décès de son père, Jorge Messi, a renforcé sa conviction de mettre un terme à son parcours international.

« J’ai tout donné, je n’ai plus rien à donner », explique en substance le numéro 10, qui affirme avoir toujours défendu le maillot argentin avec la volonté d’offrir de la joie et de la fierté à ses compatriotes. Il estime également que le moment est venu de laisser davantage de place à une nouvelle génération de joueurs.

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Une légende de l’Albiceleste

Débutée en 2005, l’aventure de Messi avec l’Argentine aura été marquée par des moments difficiles, mais aussi par des succès historiques. Il a notamment remporté la Copa América en 2021, la Finalissima en 2022, la Coupe du monde 2022 au Qatar et une nouvelle Copa América. (Reuters⁠￼)

Il quitte la sélection avec 207 sélections et 125 buts, des records nationaux. (Reuters⁠￼)

Son dernier match avec l’Argentine restera donc la finale du Mondial 2026 face à l’Espagne. Malgré la défaite, Messi aura conduit son pays jusqu’à une nouvelle finale de Coupe du monde avant de refermer définitivement le chapitre international.

Désormais, le champion du monde 2022 promet de suivre l’Albiceleste depuis l’extérieur, comme un supporter parmi les autres.

Après 21 années de service, Lionel Messi dit ainsi adieu à l’Argentine. Une légende quitte la scène internationale.

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